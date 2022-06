Medvedev amplia vantagem no topo da ATP Russo está garantido na liderança até agosto

O tenista russo Daniil Medvedev ampliou sua vantagem na liderança em novo ranking divulgado na Associação dos Tenistas Profissionais. Ele fez final no ATP 500 de Halle, na Alemanha, perdendo do polonês Hubert Hurkacz.





Medvedev somou 210 pontos (300 da final menos 90 de descarte) e foi aos 8160 pontos contra 7030 do alemão Alexander Zverev. O russo tem garantido o topo até pelo menos agosto uma vez que Wimbledon não distribuirá pontos e ele só terá 430 a descartar (180 no Grand Slam e mais 250 semana que vem em Mallorca). Zverev, lesionado, não jogará nos próximos eventos e Novak Djokovic perderá 2000 do Major britânico.

A novidade no top 10 é o polonês Hubert Hurkacz que subiu dois e voltou ao top 10 com o 10º lugar tirando Matteo Berrettini do grupo.

Vice em Queen´s, o sérvio Filip Krajinovic subiu 17 e é o 31º colocado. Semifinalista em Halle, Nick Kyrgios subiu 20 e pulou para o 45º lugar.

