Medo, fantasia e férias estão nas estreias do cinema desta semana

Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio é o maior lançamento da semana nos cinemas, trazendo de volta Ed e Lorraine Warren, que investigam supostos casos de possessão demoníaca. Mas também há filmes para outros gostos, como o documentário Cine Marrocos, o romance Verão de 85 e as aventuras de duas crianças cheias de imaginação em Alice e Peter – Onde Nascem os Sonhos. A Mostra Ecofalante, gratuita e digital, traz filmes inéditos no circuito com foco na Amazônia, como A Última Floresta, de Luiz Bolognesi, e Edna, de Eryk Rocha. Também sobram opções no streaming, começando com dois filmes sobre relações entre mulheres no século 19: Um Fascinante Novo Mundo, com Katherine Waterston e Vanessa Kirby, que concorreu ao Oscar neste ano por Pieces of a Woman, e Amonite, com Kate Winslet e Saoirse Ronan.

PRÉ-ESTREIAS

Acqua Movie

Dir. Lírio Ferreira. Cícero (Antonio Haddad) convence a mãe, Duda (Alessandra Negrini), a viajar de São Paulo até Pernambuco para depositar as cinzas de seu pai no lugar onde ele nasceu.

ESTREIAS

Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio

Dir. Michael Chaves. Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) estão de volta, agora chamados para provar a inocência de Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor), acusado de assassinato. Nesta história real, sua defesa tentou alegar possessão demoníaca.

Alice e Peter – Onde Nascem os Sonhos

Dir. Brenda Chapman. Angelina Jolie e David Oyelowo são Jack e Rose, os pais de Alice (Keira Chansa) e Peter (Jordan A. Nash), que, em férias de verão, liberam sua imaginação e visitam os mundos mágicos do País das Maravilhas e da Terra do Nunca.

Verão de 85

Dir. François Ozon. Neste filme selecionado para o Festival de Cannes de 2020, que acabou não acontecendo, e passado na década de 1980, Alex (Félix Lefebvre), de 16 anos, conhece David (Benjamin Voisin), de 18, durante férias na Normandia. Os dois acabam vivendo um romance.

Cine Marrocos

Dir. Ricardo Calil. Premiado no Festival É Tudo Verdade de 2019, o documentário faz uma grande homenagem ao cinema ao revisitar a antiga sala do centro de São Paulo, agora ocupada por sem-tetos, imigrantes latino-americanos e refugiados africanos, que são convidados a recriar cenas de filmes clássicos dos anos 1960.

A Quem Interessa a Ignorância

Dir. Alexandre Carvalho. Neste documentário, a professora Samara Viana, o engenheiro Renan Campari e a jornalista Lola Ferreira, todos graduados em universidades graças a políticas de ação afirmativa, viajam pelo país atrás das melhores escolas públicas e confrontam políticos em Brasília, incluindo o atual presidente.

Mostra Steve McQueen – The King of Cool

Interrompida pela fase emergencial, a mostra gratuita volta ao Centro Cultural Banco do Brasil com 26 filmes estrelados pelo ator, incluindo Sete Homens e Um Destino, Bullitt e Papillon, e três documentários sobre ele.

Mostra Ecofalante

Até o dia 9 de junho, o evento online e gratuito apresenta 16 filmes e duas séries que têm a Amazônia como foco. Entre as atrações estão os inéditos BR Acima de Tudo, de Fred Rahal Mauro, que faz sua pré-estreia mundial, A Última Floresta, de Luiz Bolognesi, apresentado no Festival de Berlim, e Edna, de Eryk Rocha, exibido no Visions du Réel. Além disso, estarão disponíveis seis episódios da série Transamazônica: Uma Estrada para o Passado, dirigida por Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel. No site da Ecofalante e no Belas Artes à La Carte.

STREAMING

Um Fascinante Novo Mundo

Dir. Mona Fastvold. Nos Estados Unidos do século 19, a solitária Abigail (Katherine Waterston) lida com o luto ao lado do taciturno marido (Casey Affleck). Mas as coisas mudam quando Tallie (Vanessa Kirby, indicada ao Oscar deste ano por Pieces of a Woman) se muda para a fazenda vizinha. Abigail e Tallie desenvolvem uma forte conexão. Para aluguel e compra na Apple TV (iTunes), Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox) e exclusivamente para aluguel no Looke, NOW, SKY e Vivo Play.

Amonite

Dir. Francis Lee. Assim como Um Fascinante Novo Mundo, este filme também fala do romance entre duas mulheres solitárias no século 19. Só que, neste caso, o cenário é a Inglaterra. Mary Anning (Kate Winslet) recolhe fósseis para sobreviver – ela fez algumas das mais importantes descobertas da paleontologia, mas nunca levou o crédito que merecia. Mary acaba se aproximando de Charlotte (Saoirse Ronan), uma mulher casada que vira sua assistente. Para aluguel e compra na Apple TV (iTunes), Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox), e para aluguel no Looke, NOW, SKY e Vivo Play.

Preparativos para Ficarmos Juntos por Tempo Indefinido

Dir. Lili Horvát. Exibido na Jornada dos Autores, mostra paralela do Festival de Veneza, o filme da diretora húngara concorreu ao Independent Spirit Award de filme internacional. Na trama, uma neurocirurgiã que vive nos Estados Unidos (Natasa Stork) retorna à Hungria atrás de Janós (Viktor Bodó), um colega que conheceu numa conferência e por quem se apaixonou. Mas, no primeiro encontro, ele diz que nunca a conheceu. No Cinema Virtual.

Judas e o Messias Negro

Dir. Shaka King. Baseado numa história real, mostra como William O’Neal (Lakeith Stanfield) infiltrou-se na organização Panteras Negras a mando do FBI e forneceu informações sobre Fred Hampton (Daniel Kaluuya), o líder do partido em Chicago, que foi assassinado. O longa concorreu a cinco Oscars – filme, fotografia, ator coadjuvante (Stanfield), ator coadjuvante (Kaluuya) e canção original, tendo ganhado as estatuetas nas duas últimas categorias. Para compra no iTunes, Google Play, Microsoft e Playstation e para aluguel no iTunes, Google Play, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo, WatchBr e Claro.

A Loucura que Nos une (Elite)

Dir. Marie Grahtø Sørensen. Especialista em suicídios, a psiquiatra Viktoria é convidada a tratar de Jenny, com quem estabelece um forte vínculo. Para aluguel no Vivo Play e para aluguel e compra no Looke, iTunes, Google Play.

Notre Dame

Dir. Valérie Donzelli. Nesta comédia, a arquiteta Maud (Donzelli) conquista a chance de reformar a Catedral de Notre Dame. Mas não serão poucas as dificuldades. Para aluguel e compra no iTunes, Google Play, YouTube Films, Now, Vivo Play.

Bill & Ted: Encare a Música

Dir. Dean Parisot. Bill (Alex Winter) e Ted (Keanu Reeves) não são mais jovenzinhos como nos primeiros filmes. Agora homens de meia-idade que nunca conseguiram estourar como roqueiros, eles descobrem que uma música de sua autoria vai salvar o mundo. No Telecine Premium e no site Telecine.

Pedro Almodóvar

Quatorze dos longas-metragens do diretor espanhol são exibidos no fim de semana no Telecine Cult, incluindo Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), A Flor do Meu Segredo (1995), Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Dor e Glória (2019). Também no site do Telecine.

Onde Fica a Casa do Meu Amigo?

Dir. Abbas Kiarostami. O longa-metragem de 1987 abre a trilogia completada por Vida e Nada Mais (E a Vida Continua), de 1992, e Através das Oliveiras, de 1994. No filme, ele usa atores não-profissionais para contar a aventura de um garoto que precisa devolver o caderno do colega de escola, que pegou por engano, para evitar uma punição. Na MUBI.

A Bruxa do Amor

Dir. Anna Biller. Nesta comédia de terror, a jovem bruxa Elaine (Samantha Robinson) quer encontrar o homem da sua vida. Para isso, ela seduz homens com feitiços e poções. Mas, quando conhece o cara ideal, fica obcecada. Na Supo Mungam Plus.

A Estranha Onda Grega

O movimento espelha a crise econômica e social da Grécia, com filmes de cineastas como Yorgos Lanthimos, Athina Rachel Tsangari e Alexandros Avranas, entre outros. A plataforma estreia O Filho de Sofia, de Elina Psykou, sobre um menino russo que volta a morar com a mãe depois de dois anos de afastamento, além de Attenberg, de Tsangari, sobre uma jovem que lida com a doença do pai e a dificuldade de se relacionar, Alpes, de Lanthimos, sobre um serviço para ajudar pessoas em luto, e Não Me Ame, de Avranas, sobre um casal que contrata uma jovem para uma gestação de substituição. Na Reserva Imovision.

Volta ao Mundo: Espanha

Até o dia 16 de junho, a plataforma apresenta 12 filmes do país, entre clássicos e inéditos nos cinemas brasileiros. Entre as atrações estão Viridiana (1961), de Luis Buñuel, O Espírito da Colmeia (1973), de Victor Erice, Cría Cuervos (1976), de Carlos Saura, e Maria (e Os Outros) (2016), de Neli Reguera. No Belas Artes à La Carte.

