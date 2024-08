‘Medo’, estrela do TikTok em Gaza, é morto em ataque

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 31 AGO (ANSA) – A estrela do TikTok Mohammad “Medo” Halimy, de 19 anos e que ficou famoso por fazer vídeos sobre a vida em tendas de refugiados na Faixa de Gaza, foi morto na explosão de um veículo provavelmente atingido por caças israelenses, perto da lan house onde ele encontrava seus colaboradores em Khan Younis.

Como sempre fazia nos vídeos que documentavam os absurdos da vida quotidiana em Gaza, Halimy foi ao cybercafé local na segunda-feira passada (26), uma tenda com wi-fi onde os palestinos deslocados podem conectar-se ao mundo exterior, para se encontrar com o seu amigo e colaborador Talal Murad.

Eles tiraram uma selfie com a legenda “finalmente reunidos” e começaram a trabalhar. De repente, houve um flash de luz, uma explosão de calor branco e terra pulverizada, segundo relato de Murad, 18 anos. Halimy sangrava na cabeça.

Um carro na rua em frente a eles foi engolido pelas chamas, provavelmente alvo de um ataque aéreo israelense. Demorou 10 minutos para uma ambulância chegar. Poucas horas depois, os médicos declararam “Medo” morto, enquanto o exército israelense alega desconhecer o bombardeio em que o jovem tiktoker morreu.

“Ele representava uma mensagem”, disse Murad, ainda se recuperando dos ferimentos causados por estilhaços e perturbado pela morte de seu amigo. “Representava esperança e força”, acrescentou.

Homenagens ao tiktoker – que contava com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais – chegaram de amigos de lugares distantes, como Harker Heights, no estado americano do Texas, onde “Medo” passou um ano em 2021, como parte de uma iniciativa do governo dos EUA que envia estudantes de todo o mundo para escolas secundárias no país.

“Medo era bom humor, bondade e inteligência, coisas que você nunca pode esquecer”, disse Heba al-Saidi, coordenadora de ex-alunos do programa de intercâmbio patrocinado pelo governo e amiga de Halimy. “Ele estava destinado à grandeza, mas foi levado embora cedo demais”, salientou. (ANSA).