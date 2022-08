‘Medo de ser espancada’, diz Ellen Jabour sobre politização em shows

Da Redação 04/08/2022 - 14:03 Compartilhe

Em conversa com o “Uol”, a modelo Ellen Jabour definiu uma postagem dela como um “tweet infeliz”, justificando que muitos não quiseram entender seu ponto de vista.

“Falei que não gosto quando os músicos falam de política. Usei a palavra ‘falam’ para dizer que não gosto quando eles param a música para falar do assunto. Não disse que não gosto quando cantam. Cantar política faz parte, quase toda banda faz isso”. Nas redes sociais, Ellen já havia dado como exemplo do que não concorda o show de Roger Waters em São Paulo, em 2018, quando o cantor exibiu no telão a hashtag “#EleNão”, provocando vaias e xingamentos.

Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir!

Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó. https://t.co/PmGBfRIl1a — ellen_jabour (@ellen_jabour) July 18, 2022

