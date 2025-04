Medo de recessão com tarifas elimina US$ 2 trilhões em valor das ações nos EUA

Os mercados financeiros dos EUA fecharam com a maior queda diária desde que a Covid-19 atingiu a economia global há cinco anos.

Bancos, varejistas, empresas de vestuário, companhias aéreas e tecnologia estavam entre os mais afetados, e espera-se que os consumidores cortem gastos se as tarifas levarem a preços mais altos de bens e serviços.

Com uma queda de 4,8% no S&P 500, mais de US$ 2 trilhões em valor de mercado desapareceram, de acordo com Howard Silverblatt, analista sênior de índices da S&P Dow Jones Índices.

A queda de 4,8% foi a sétima pior do índice S&P 500, que teve o seu pior desempenho diário em 16 de março de 2020, quando derreteu 12%. Naquele mesmo ano, o índice caiu 9,5% em 12 de março; 7,6% em 9 de março e 5,9% em 11 de junho, além de 5,2% em 18 de março e 4,9% em 11 de março.