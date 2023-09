‘Medo de morrer’, dispara Wesley Safadão sobre afastamento dos palcos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 9:46 Compartilhe

Em entrevista ao programa ‘Fantástico‘, da TV Globo, exibido neste domingo, 10, o cantor Wesley Safadão se pronunciou pela primeira vez sobre a decisão de abandonar os palcos por tempo indeterminado.

“Ainda é difícil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer ‘não’. São tantos anos nessa pegada”, contou.

+ Crises de ansiedade motivam pausa na carreira de Wesley Safadão

Segundo ele, o episódio mais grave de ansiedade aconteceu no início do mês passado, pouco antes de subir ao palco: “No dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro, começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. ‘Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo’. Eu não queria acreditar que tava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba-relógio, que estava se estressando facilmente por coisas poucas”.

Para aliviar os sintomas, Wesley Safadão revela que recebe acompanhamento de médicos. “Ele disse: ‘Vamos partir do princípio de que você precisa aceitar que não é o fim do mundo. Você vai melhorar”, contou ele esperançoso de uma plena recuperação.

Por fim, declarou que sofre com os sintomas há pelo menos seis anos, e que espera estar recuperado nas próximas semanas. “É um medo de passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu tô tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar”, disse.

“Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar e eu quero voltar a ter essa alegria. É só equilibrar. Equilibrou, eu acredito que vai dar tudo certo”, concluiu.

Assista a um trecho da entrevista neste link

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias