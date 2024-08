Mediterrâneo Central soma mais de mil fatalidades em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 8:01 Para compartilhar:

TÚNIS, 21 AGO (ANSA) – Enquanto o noticiário acompanha com apreensão a busca pelos seis milionários desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo na Sicília, sul da Itália, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) revelou nesta quarta-feira (21) que mais de mil migrantes forçados morreram ou desapareceram no Mediterrâneo Central em 2024.

Em publicação no X, a OIM afirmou que o número de óbitos na travessia entre 1º de janeiro e 17 de agosto é de 421, enquanto 603 indivíduos sumiram nas águas do Mediterrâneo, totalizando 1.024 vítimas.

Essa rota migratória, tida como a mais mortal do mundo pela própria OIM, conecta o norte da África, especialmente Líbia e Tunísia, ao sul da Itália, principal porta de entrada para deslocados internacionais na Europa.

No mesmo período, 13.763 migrantes foram interceptados no mar e devolvidos à Líbia, incluindo 12.220 homens, 947 mulheres, 460 menores de idade e 136 pessoas cujo gênero não foi informado.

A Guarda Costeira e as forças de segurança do país africano são acusadas por organizações internacionais de violar os direitos humanos de migrantes e refugiados e de aprisioná-los em campos de detenção. (ANSA).