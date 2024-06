Mediterrâneo bateu novo recorde de temperatura em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUN (ANSA) – Cada vez mais quente e salgado: a temperatura média da superfície das águas do Mar Mediterrâneo atingiu um novo recorde, com 21,1 graus Celsius, um aumento médio de quase um grau em comparação com o período de 1850 a 1900. O marco foi registrado em abril de 2023.

Esses valores elevados têm um impacto negativo sobre o papel fundamental dos mares na termorregulação do clima global e na produção de oxigênio. O fenômeno também causa a diminuição das florestas de posidonias, a proliferação de águas-vivas e a invasão de espécies exóticas.

As informações estão no relatório da WWF “The Breath of the Oceans”, divulgado às vésperas do Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho.

Para proteger a biodiversidade marinha, além de aumentar a área protegida dos mares, o WWF propõe a proteção de corredores ecológicos vitais para a sobrevivência de inúmeras espécies migratórias, como as baleias, a promoção de uma pesca mais sustentável e o planejamento de um uso do espaço marítimo que respeite as diretrizes europeias. (ANSA).