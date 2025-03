Meditação transcendental: conheça prática adotada por Angélica e Anitta

Na terça-feira, 11, a apresentadora Angélica, de 51 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um vídeo do momento em que realizava meditação transcendental, técnica que utiliza mantras para alcançar um estado de repouso e relaxamento. Na publicação, ela aparece usando um equipamento que já havia sido visto sendo utilizado por Yasmin Brunet durante sua participação no BBB 24.

A cantora Anitta também publicou nos stories um vídeo em que aparece praticando a mesma meditação.

A tigela de cristal serve para alinhar os chakras — os centros de força do corpo, segundo a cultura hindu, a ioga e estudos da teosofia e “conscienciologia”. O objeto é feito a partir do pó de quartzo e emite vibrações curativas, capazes de ampliar o poder da mente.

O que é Meditação Transcendental?

Introduzida em 1958 pelo mestre indiano Maharish Mahesh Yogi, que por sua vez aprendeu com seu mestre, Guru Dev, a Meditação Transcendental envolve o uso de sons (sem significado) chamados de mantras.

Nas palavras do fundador da meditação transcendental, Maharish: “A Meditação Transcendental é uma técnica natural que permite à mente consciente, de modo crescente, experimentar estados mais sutis de pensamento, até que a fonte do pensamento, a ilimitada reserva de energia e inteligência criativa, seja alcançada”, explica Gunatiita, fundadora da escola UNA MEDITAÇÃO, professora de Yoga do Museu do Amanhã do RJ, idealizadora do maior evento de meditação o Rio Desperta.

O nome Transcendental vem do latim transcendere, que significa “atravessar, ultrapassar, transpor”. Portanto, Meditação Transcendental é tudo aquilo que é “muito elevado, sublime, superior” e está “acima das ideias e conhecimentos ordinários”.

É uma prática que não envolve concentração nem controle mental, mas, sim, uma entrega e um mergulho em si mesmo através do poder do mantra.

A ideia é que, quando você começa a perceber o silêncio, você experimenta uma sensação de plenitude que faz com que o medo e a ansiedade desapareçam. Quando o estado meditativo é atingido, ele impede a manifestação de pensamentos e produz o nível mais profundo de consciência.

É nisso que a Meditação Transcendental difere da meditação tradicional: a MT não envolve concentração e nem o controle dos pensamentos ou da mente, pois, mesmo que seja feito mínimo esforço, ainda assim estaremos mantendo a mente ativa, o que impede que a mente transcenda para o nível mais refinado do pensamento e experimente o silêncio profundo.

Neste vídeo ilustrativo abaixo, o cineasta David Lynch compartilha sua experiência com a Meditação Transcendental e mostra como ela pode mudar a nossa vida e aumentar nossa capacidade criativa.

Como fazer Meditação Transcendental?

Não é possível determinar um passo a passo ou sugerir uma meditação guiada transcendental, porque a técnica e o mantra são secretos e individuais.

A tradição da MT é difundida somente por professores treinados, que escolhem o mantra para cada pessoa e repassam a técnica. Acredita-se que manter algumas partes da técnica completamente confidenciais impossibilita que pessoas mal-intencionadas prejudiquem a integridade da técnica.

Pistas de como a Meditação Transcendental acontece:

Um instrutor fornece um mantra individual para o praticante, que não deve compartilhá-lo com ninguém. Com ele, é possível meditar diariamente.

Normalmente, a Meditação Transcendental é praticada em períodos de 15 a 20 minutos.

Pode ser feita duas vezes por dia em qualquer local e em posição confortável, não havendo necessidade de silêncio absoluto. Ou seja, pode ser feita em praticamente qualquer situação.

Durante a prática, a respiração é passiva, ou seja, não há nenhum tipo de controle respiratório. Todo o processo deve ser feito de forma natural e confortável, sem grandes esforços.

A ideia é que a mente se aquiete naturalmente até que o praticante sinta a experiência da fonte do pensamento, o nível mais aquietado, ainda que em um estado de consciência plenamente alerta, também chamado de “consciência pura”.

Quando a mente se aquieta, o corpo também se aquieta e ganha o estado de repouso e relaxamento que é mais profundo do que o período mais profundo do sono profundo. Este estado único de “repouso em alerta” elimina o estresse e é a base para o aumento da criatividade e inteligência, melhorando também aspectos como saúde e relacionamentos.

Os praticantes costumam dizer que bastam em torno de 3 ou 4 dias de prática para que se comece a sentir os resultados.

*Pauta com base e informações do site Personare.