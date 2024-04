Medina é eliminado por John John Florence nas oitavas de final em Margaret River

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 9:07 Para compartilhar:

O surfista brasileiro Gabriel Medina se despediu da etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na noite desta quinta-feira, na Austrália. O tricampeão mundial foi eliminado pelo havaiano John John Florence nas oitavas de final, pelo apertado placar de 13,90 a 13,66, num duelo que foi considerado a final antecipada da etapa.

Brasileiro e havaiano protagonizam a maior rivalidade do circuito atualmente. E não decepcionaram os fãs. Pegaram belas ondas numa disputa equilibrada. Medina liderou a bateria durante a maior parte, mas o bicampeão mundial buscou a virada com uma onda decisiva a dois minutos do fim da disputa.

“Foi uma bateria bastante estressante. Surfar contra o Gabriel é sempre divertido, e tenho surfado contra ele desde que nos classificamos juntos (para a elite do surfe). Eu estava tão feliz por pegar aquela onda no final e realmente tentar controlar os nervos e tentar vencê-lo. Ele é um dos melhores surfistas do nosso tempo. Ele é tão calculado no que faz na bateria, e sinto que ele é capaz de pensar em tudo muito rapidamente, então é como uma pressão constante durante toda a bateria, se você não conseguir uma vantagem inicial”, comentou o havaiano.

Outra bateria marcante do dia envolveu os irmãos brasileiros Samuel e Miguel Pupo. Samuel levou a melhor por 13,00 a 10,10. “Sem ele, eu não estaria nem perto de onde estou agora”, disse Samuel Pupo ao citar o irmão Miguel, evitando comemorar a classificação.

A vitória teve ares dramáticos porque, com a eliminação, Miguel ficou fora do Top 22 do ranking, sem poder avançar à segunda metade da temporada. Assim, só poderá voltar à elite no ano que vem.

“Talvez eu não estivesse surfando, sem ele. Para mim, estar nesta posição é tudo por causa dele e ser eu o responsável por eliminá-lo hoje, parece uma perda para mim. Mas ele é muito forte. Ele vai voltar. Ele saiu da água sorrindo, e parece que foi o cara que venceu a bateria, mas isso mostra o quão forte ele é, mas ainda dói muito.”

Samuel Pupo será o rival de Florence nas quartas de final. Outro confronto foi definido nesta quinta, entre o australiano George Pittar e o americano Griffin Colapinto, atual líder da temporada. Colapinto superou o marroquino Ramzi Boukhiam por 12,07 a 8,33. Pittar despachou o compatriota Liam O’Brien por 15,90 a 8,84.

Os demais confrontos das quartas de final devem ser definidos no sábado. Dois brasileiros seguem na briga: Italo Ferreira e Caio Ibelli. O campeão olímpico enfrentará o australiano Jack Robinson, enquanto Ibelli vai encarar o sul-africano Jordy Smith. Os outros duelos terão Ethan Ewing x Seth Moniz e Jake Marshall x Imaikalani deVault.