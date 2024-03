Medina e Deivid avançam e Brasil tem 7 surfistas no mata-mata em Peniche e mulheres nas quartas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 19:21 Para compartilhar:

O domingo de surfe para os brasileiros em Portugal, pelo Circuito Mundial, foi de resultados importantes. Em dia dedicado às repescagens no masculino e de jornada no feminino, os quatro representantes nacionais que foram às águas em Peniche tiveram o que comemorar. Gabriel Medina e Deivid Silva se garantiram na fase mata-mata, que terá todos os sete surfistas nacionais na disputa. Já Tatiana Weston-Webb e Luana Silva confirmaram vaga nas quartas de final.

“Obrigado pelo carinho”, agradeceu Gabriel Medina após sair do mar ovacionado. O campeão do Isa Games, competição que valeu vaga nos Jogos de Paris-2024, havia estreado mal em Portugal e corria o risco de queda precoce em competição com boas recordações aos brasileiros. Mas dominou a bateria 3 da repescagem e avançou com 13,00 pontos.

Na mesma bateria, o australiano Ryan Kallinan levava a outra vaga, deixando o também brasileiro Deivid Silva pelo caminho. Mas veio a virada com boa manobra no fim e a vaga, com 12,44 a 10,36, para 100% de aproveitamento da Brazilian Storm.

Medina e Deivid se juntam aos irmãos Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli, Italo Ferreira e Yago Dora na terceira fase. O Brasil defende o título da etapa de Portugal, conquistado em 2023 por João Chianca, o Chumbinho, ausente por lesão.

No feminino, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva começaram mal e tiveram de passar pela repescagem. Mas nem precisaram ir às águas nesta fase. Beneficiadas pela ausência de Brisa Hennessy, machucada, avançaram direto à terceira fase, na qual ganharam seus duelos de mata-mata.

Weston-Webb foi a primeira a se garantir nas quartas com fácil vitória sobre a australiana Sally Fitzgibbons por 13,43 a 5,50. Logo depois foi a vez de Luana Silva encarar a americana Caitlin Simmers. A disputa terminou com as duas encarando uma última onda ao mesmo tempo e a brasileira garantida com 12,07 a 11,07.

