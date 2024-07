Medina diz estar focado em conquistar medalha nos Jogos e revela sonho: ‘Quero ser pai’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 18:32 Para compartilhar:

Aos 30 anos de idade, Gabriel Medina parece estar no auge de sua maturidade. Satisfeito pelo desempenho neste sábado, após vencer a sua bateria com tranquilidade no Taiti, ele disse estar focado em buscar uma medalha os Jogos de Paris-2024. Bastante descontraído, ele revelou a fórmula para não se sentir pressionado.

“Procuro me manter bem fisicamente e mentalmente. Estou muito feliz com a minha vida, estou satisfeito onde estou. Este lugar (Taiti) me traz sempre boas lembranças e acho que isso contribui muito para o meu desempenho e o objetivo”, afirmou.

Bastante confiante, o surfista brasileiro fez ainda uma revelação sobre os planos para o futuro. “Quero muito ter um filho. Quero ser pai e isso seria um sonho para mim”, comentou Medina.

Candidato em potencial a conquistar uma medalha para o Brasil, ele caiu na água neste sábado e não decepcionou. O tricampeão mundial fez uma bela apresentação nas ondas de Teahupo’o, e garantiu a classificação.

Bastante familiarizado com o local da prova, Gabriel avançou diretamente às oitavas de final. Outros dois surfistas brasileiros também foram para a água neste sábado. João Chianca, o Chumbinho, também levou a melhor em sua bateria, enquanto Filipe Toledo precisará passar pela repescagem para seguir na competição.

Também apontado como favorito ao pódio, Chumbinho disse estar preparado psicologicamente para os Jogos Olímpicos. “Procuro concentrar na minha performance. Esse é o jeito de não deixar a ansiedade tomar conta. Minha família também está aqui, e isso dá muita força”, comentou.