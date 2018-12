Medina conquista bicampeonato mundial e vence Pipeline

SÃO PAULO, 18 DEZ (ANSA) – Aos 24 anos, o brasileiro Gabriel Medina se consagrou bicampeão mundial de 2018 do Circuito Mundial de Surfe. A etapa final do circuito aconteceu nesta segunda-feira (17), em Pipeline, no Havaí. Depois de ter se tornado o primeiro brasileiro campeão em 2014, o surfista de Maresias volta como o único atleta do país a conquistar o título pela segunda vez. Após sair 12 pontos atrás do americano Conner Coffin, Medina marcou 9,43 e 10, o que o levou à semifinal contra Jordy Smith em uma disputa equilibrada. Ao superar o sul-africano, o campeonato já estava decidido, mas ainda no confronto final contra o australiano Julian Wilson, os tubos do brasileiro levaram a melhor.

Além disso, o surfista ainda venceu o Pipe Masters, etapa havaiana do surfe considerada a mais importante de todo o Circuito. Até então, o único brasileiro a conquistar esse título havia sido Adriano de Souza, em 2015. “Pipe Masters é diferente de tudo. Eu trabalhei muito duro para conseguir isso”, declarou Gabriel.

Desde seu primeiro título mundial, em 2014, o paulista se manteve entre os melhores surfistas do mundo, conquistando a terceira posição em 2015 e em 2016, e o vice-campeonato no ano passado. Ícone da modalidade, Medina é o surfista com maior base de fãs e conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, número que supera a soma daqueles do bicampeão John John Florence (2016 e 2016) e da lenda americana Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, que ainda disputou três etapas nesta temporada, aos 46 anos. (ANSA)