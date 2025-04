Medida Provisória e decreto regulamentam renegociação de dívidas de Estados com União

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (15) publica medida provisória e decreto que regulamentam o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), instituído por lei complementar no início do ano. Os termos de funcionamento e operação do programa foram detalhados ontem pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, durante entrevista coletiva de imprensa.

A MP dispõe sobre a transferência e cessão de ativos dos Estados à União; o Fundo de Equalização Federativa e o Fundo Garantidor Federativo; e a aplicação dos recursos decorrentes da adesão dos Estados ao Propag, todos mecanismos previstos na lei da renegociação entre Estados e União. “A adesão ao Propag poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2025”, prevê o decreto.

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira, 14, que Estados interessados em federalizar estatais para amortizar o saldo devedor com a União, no âmbito do programa, deverão manifestar formalmente a intenção de transferência das participações societárias. A documentação deverá ser acompanhada de laudo de avaliação elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de parecer da Procuradoria do Estado.

Para efetivar a transferência das ações da empresa, explicou o Tesouro, será necessário obter autorização por meio de leis específicas tanto da União quanto do Estado envolvido. Além disso, o processo dependerá da manifestação do ministério responsável pelo setor de atividade econômica da empresa. Também será necessária uma manifestação favorável da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), que analisará todos os aspectos técnicos e econômico-financeiros da operação.

De acordo com a regulação do programa, os Estados poderão contar ainda com outras formas de amortização da dívida com a União, como a transferência de bens móveis e imóveis, a cessão de créditos junto ao setor privado ou à própria União, a utilização de valores inscritos em dívida ativa estadual, bem como o repasse de recebíveis vinculados à exploração de petróleo e outras fontes de receita. Cada uma dessas modalidades deverá obedecer a trâmites específicos de verificação, que envolvem a apresentação de laudos técnicos, pareceres jurídicos e avaliações econômico-financeiras, conforme previsto na regulamentação da proposta.