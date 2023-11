Medida protetiva, sexualidade e até Bolsonaro no meio: a conturbada relação de Jojo e Lucas

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/11/2023 - 15:48 Para compartilhar:

Jojo Todynho rasgou o verbo ao fazer uma série de vídeos nos Stories do Instagram na manhã desta terça-feira, 21. Na rede social, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, revelou os motivos que fizeram chegar ao fim o seu casamento com Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, realtiy show rural da Record TV.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens. Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, começou Jojo.

“Lucas quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar. Vou pegar o final do vídeo e colocar para vocês, que ele enxuga as lágrimas e pergunta: ‘Ficou bom o vídeo?’. Foi para querer me desestabilizar. Ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. Por isso entrei com processo para tirar o nome dela da minha certidão. Eu falei para ela o que estava acontecendo, e ela não me ouviu. Ele quis levar para a igreja, e a usou para tentar me atacar e me desmoralizar”, continuou.

No relato, a famosa ainda contou que foi acusada por Lucas de ser homofóbica, que ele chutou seu cachorro de estimação e que ele colocou maconha em sua casa.

A conturbada relação de Jojo Todynho e Lucas Souza

Após todas essas revelações feitas por Jojo Todynho, a IstoÉ Gente relembra outras polêmicas envolvendo o ex-casal. Confira!

Como Jojo e Lucas se conheceram?

Eles se conheceram em meados de 2021, quando Jojo já tinha ganhado A Fazenda 12, e depois de cinco meses de namoro, anunciaram o casamento, que aconteceu em janeiro de 2022 e acabou em novembro do mesmo ano.

Antes de Jojo entrar com a ação, ela já havia pedido uma medida protetiva contra Lucas. Em dezembro de 2022, Todynho relatou aos seus seguidores que foi agredida verbalmente pelo ex-marido. Ela foi em uma DEAM, unidade especializada da Polícia Civil para atendimento especializado à mulher em situação de violência de gênero, no Rio de Janeiro, onde registrou um Boletim de Ocorrência e abriu um pedido de medida protetiva contra Souza. “Nas suas tentativas de pedir para voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente. Agressão não é só física, mas também psicológica. Uma mulher quando ela diz que não, é não. Eu não aceito nenhum tipo de falta de respeito, até porque não desrespeitei ele”, afirmou Jojo na ocasião. “Todas as medidas possíveis para não sofrer nenhum dano, eu tomarei. É isso, mulherada. Não se calem”, finalizou ela.

