Medida para socorro por seca no RS será anunciada em breve, diz Neri Geller

São Paulo, 15 – O futuro secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, disse, nesta terça-feira, 14, que uma medida por parte do governo de socorro aos produtores do Rio Grande do Sul afetados pela seca está “bem alinhada” e deve ser anunciada em breve. “A notícia que tenho de ontem (segunda-feira, 13) do ministro Carlos Fávaro é de que irão se reunir hoje (terça) para discutir isso. Está bem encaminhada para ser anunciada junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário”, afirmou Geller a jornalistas nos bastidores do Seminário Lide Agronegócios.





Na última semana, representantes da agricultura familiar e entidades ligadas aos pequenos produtores estiveram em Brasília em encontro interministerial com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e com o Ministério do Desenvolvimento Regional para discutir ações de enfrentamento à seca no Estado. O Rio Grande do Sul tem 272 municípios em situação de emergência por causa da estiagem desde dezembro de 2022, segundo dados mais recentes da Defesa Civil do Estado.

Geller ainda não foi nomeado oficialmente como secretário, mas atua informalmente no cargo desde que foi anunciado pelo ministro Carlos Fávaro.





