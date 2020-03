Medida para conter vírus na Itália gera repercussão mundial

ROMA, 9 MAR (ANSA) – As novas medidas que restringem a movimentação em toda a Itália por conta do surto do novo coronavírus anunciadas nesta segunda-feira (9) pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte gerou repercussão mundial.

Diversos jornais internacionais destacaram a decisão do governo italiano para tentar conter a propagação da doença Covid-19, que já matou 463 pessoas e infectou mais de 9 mil no país. “A Itália estende as medidas para o coronavírus a todo o país”, diz a matéria de abertura do site da “BBC”, assim como as publicações francesa Le Figaro, o britânico “The Guardian” e o espanhol “El País”.

Já o jornal americano “Washington Post” ressalta que a “Itália estende as restrições de viagem a todo o país, bloqueando 60 milhões de pessoas”. A Itália é o segundo país mais afetado pelo coronavírus, ficando atrás apenas da China. Até o momento, além da restrição de mobilidade pelo território, os principais pontos turísticos do país, museus, casas de espetáculo foram fechados. O governo também proibiu reuniões públicas e atividades esportivas. (ANSA)