Médicos suspeitam que atriz mirim do SBT tem início de morte cerebral; entenda o caso

A atriz mirim do SBT Millena Brandão de 11 anos, está enfrentando um momento delicado. A jovem está internada em estado grave, em São Paulo, após ser diagnosticada com um tumor no cérebro. Thays Brandão, mãe de Millena, confirmou ao portal Léo Dias que a filha chegou a sofrer sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira, dia 30, e que o estado de saúde da atriz é considerado grave.

A menina sentiu fortes dores de cabeça e teve que ser internada com urgência. O quadro é grave e trata-se de uma emergência neurológica, com o diagnóstico de um tumor cerebral.

“Ela está com uma massa no cérebro de cinco centímetros. Ainda não foi possível identificar exatamente o que é, se é um cisto ou um tumor. Estamos aguardando a transferência para o HC (Hospital das Clínicas de São Paulo). Mas ela precisa se estabilizar, porque, todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete”, relatou.

Thays ainda afirmou que a filha está entubada, sedada e não está reagindo. “Não há nenhum tipo de resposta, ela não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas.”

Quando chegou ao hospital, a primeira suspeita dos médicos foi de que Millena estaria com dengue. A confirmação do tumor veio após a realização de exames.

Quadro instável após nova parada cardiorrespiratória

Na tarde desta sexta-feira, 2, o estado de saúde de Millena Brandão foi atualizado: ela sofreu uma nova parada cardiorrespiratória na manhã de hoje e seu estado atual é instável.

Em nota, o hospital informou que a menina deu entrada em “estado gravíssimo” na unidade no dia 29. Atualmente, encontra-se em uma unidade de atendimento a pacientes críticos, em estado clínico instável.

A atriz apresentou uma parada cardiorrespiratória, com reversão após as manobras de reanimação. A nota é assinada pelo médico Thiago Rizzo, gerente médico do hospital.

Início de morte cerebral

Devido ao agravamento do quadro clínico de Millena Brandão nas últimas 24 horas, os médicos que a acompanham suspeitam que ela esteja no início de um processo de morte encefálica, popularmente conhecida como morte cerebral.

A revelação foi feita pela mãe da atriz, Thays Brandão, ao portal LeoDias. Segundo ela, Millena sofreu sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira, dia 30, e outras cinco na quinta-feira, dia 1º.

“Houve uma piora no quadro, totalizando 12 paradas cardíacas, e os médicos dizem que ela está evoluindo para uma morte encefálica. Serão realizados testes, e temos fé em Deus de que darão negativos”, declarou.

A reportagem da IstoÉ Gente procurou a neurologista Josiane Duarte, que analisou o caso.

O que é a morte encefálica?

É um diagnóstico bastante complexo e delicado, realizado quando se detecta em um paciente uma lesão neurológica muito grave, evidenciada por exames de tomografia ou ressonância do crânio. O paciente precisa apresentar uma lesão neurológica grave associada a sinais que indicam ausência de funcionamento global do cérebro, especialmente das estruturas do tronco encefálico. Esses sinais podem ser observados durante a avaliação clínica de um paciente em coma. Nessa avaliação, verifica-se que o paciente não apresenta resposta das pupilas à luz, não tem reflexo de piscamento (chamado de reflexo córneo-palpebral), não possui reflexo de tosse e não respira espontaneamente, entre outros sinais.

No Brasil, para a finalização do diagnóstico de morte encefálica, é seguido um protocolo bastante rigoroso, que inclui exames clínicos com testes específicos realizados por dois médicos diferentes. Posteriormente, é feito um exame complementar para comprovar a ausência total de fluxo sanguíneo cerebral e o não funcionamento do cérebro. Esses exames podem ser Doppler transcraniano, eletroencefalograma ou arteriografia. Todos os médicos envolvidos na realização desse protocolo possuem treinamento específico e, em geral, são neurologistas, neurocirurgiões ou intensivistas.

Como é feito o diagnóstico do tumor cerebral?

O diagnóstico básico dos tumores cerebrais é feito com base em exames de neuroimagem, geralmente tomografias ou ressonâncias do crânio, preferencialmente com contraste. No caso da atriz Milena Brandão, as reportagens publicadas na internet não fornecem dados clínicos suficientes, mas relatam que ela foi hospitalizada após queixar-se de fortes dores de cabeça. Inicialmente, foi diagnosticada com dengue, porém ela evoluiu de forma inesperadamente grave. Posteriormente, foi realizado um exame de neuroimagem, no qual foi identificado um tumor de 5 centímetros.

Os tumores cerebrais podem representar risco de morte devido ao aumento da pressão intracraniana, que pode ocorrer tanto por obstrução do fluxo de líquor quanto pelo inchaço (edema) ao redor do tumor. Esse aumento da pressão pode causar dores de cabeça intensas e compressão de regiões vitais do cérebro, como as que controlam os centros respiratórios e cardíacos, gerando risco de parada cardiorrespiratória.

As reportagens não informam a localização exata do tumor cerebral da Milena, mas uma possibilidade que explicaria um quadro tão grave seria a presença do tumor em áreas críticas, que obstruem o fluxo de líquor ou aumentam significativamente a pressão intracraniana, ou ainda em regiões responsáveis pelos batimentos cardíacos e pela respiração. Nessas situações, uma dor de cabeça persistente é sempre um sinal de alerta muito importante e pode evoluir para uma parada respiratória, seja por compressão direta ou pelo comprometimento do fluxo sanguíneo adequado nas regiões que controlam funções vitais.

Dessa forma, além do grave dano neuronal causado pelo tumor e suas complicações locais, como inchaço e obstrução do fluxo de líquor, a ocorrência de episódios repetidos de parada cardiorrespiratória compromete ainda mais a saúde dos neurônios. Isso aumenta o grau de lesão e de edema cerebral, prejudicando o funcionamento global do cérebro — um órgão extremamente complexo. Esse processo pode culminar no que se chama de morte encefálica. O dano neurológico causado pelo tumor cerebral, associado às suas complicações e às paradas cardiorrespiratórias, gera um ciclo grave de lesão que se retroalimenta e, infelizmente, é irreversível.

Vaquinha

Nas redes sociais, a mãe de Millena Brandão revelou que enfrenta dificuldades com transporte e alimentação. “Sou autônoma e o papai dela não está conseguindo trabalhar. Estamos nos dedicando 100% à vida da Millena”, escreveu a matriarca no Instagram.

Até o momento, o financiamento coletivo conta com mais de 280 apoiadores e mais de R$ 14.000 arrecadados. A meta da vaquinha é alcançar R$ 20 mil.

Quem é Millena Brandão?

Millena Brandão tem 11 anos, mora em São Paulo e é atriz, modelo e influenciadora digital. Iniciou como modelo em 2020 e, desde então, já participou de campanhas publicitárias de diversas marcas.

Segundo o mídia kit de apresentação da atriz, Millena é desenvolta, desinibida e tem facilidade para decorar textos, além de gostar dos novos desafios que a carreira pode lhe proporcionar.

No Instagram, ela conta com mais de 140 mil seguidores.

Millena participou da novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, além de Sintonia, da Netflix.