Médicos sugeriram ‘diminuir pênis’ do ator Burt Ward, que viveu Robin na série clássica

Burt Ward, interpretou Robin na clássica série dos anos 90 de TV Batman e Robin, que foi ao ar entre 1966 e 1968, se tornando um ícone dos super-heróis, acabou sendo alvo de uma polêmica durante as gravações do programa.

Em entrevista ao Page Six, Ward, hoje com 74 anos, contou que o volume na cueca do personagem gerou problemas com os produtores na época, que foram criticados por religiosos conservadores por conta do suposto pênis avantajado do ator.

“Eles pensavam que Robin ficava com uma mala avantajada na televisão”, contou Ward. Já o personagem de Adam West (1928-2017), Ward diz que chegavam a colocar toalhas enroladas dentro da cueca do colega para gerar mais volume.

Ward conta que na época foi obrigado a procurar médicos e a tomar remédios para “diminuir o pênis”. “Fiquei assim por três dias e então decidi que, provavelmente, eles me impediriam de ter filhos. Então, larguei o tratamento e passei a usar minha capa para me cobrir”, explicou o ator na entrevista.