Médicos se recusam a operar marca em rosto de bebê na Inglaterra

Viena, de apenas um mês de vida, nasceu com uma marca entre os olhos e a testa. Seus pais procuraram o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra para solicitar uma cirurgia para remover a mancha, mas o cirurgião se recusou a operá-la alegando que ela precisa ter idade suficiente para tomar a decisão por si mesma. As informações são do IG.

Daniel Brookshaw, 26, pai de Viena, disse ao Daily Mail que discorda da opinião dos médicos. “Falamos com um cirurgião pediátrico, que afirmou que nunca pensaria em operá-la até que ela tivesse idade suficiente para decidir sozinha. Também conversamos com um dermatologista, que concordou com o cirurgião. Ele disse ainda que isso não afeta a saúde dela e que não é cancerígeno no momento. Disseram que ela será capaz de tomar sua própria decisão e que ela não sofrerá bullying até que ela esteja na escola secundária”, contou.

Daniel e sua esposa, Celine Casey, têm medo da marca afeta a saúde mental da filha. Os médicos contaram aos pais de Viena que a marca crescerá junto com ela. “Quando ela ficar mais velha e começar a entender as coisas, aos 3, 4 ou 5 anos, ela vai perceber que não é igual a outras crianças em termos de aparência. Não queremos que isso afete a saúde mental dela”, analisou.

Para ficar sem a mancha, Viena teria que passar por três procedimentos cirúrgicos: a primeira com 10 meses de idade e as seguintes a cada 6 meses. Agora, pais da criança estão arrecadando dinheiro para que a operação da menina seja realizada em um hospital particular de Londres.

