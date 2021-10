Médicos retiram um quilo de pregos e parafusos de estômago de paciente

Médicos de Klaipėda, na Lituânia, removeram mais de um quilo de pregos e parafusos do estômago de um paciente na semana passada. De acordo com o hospital, o homem afirmou que começou a engolir objetos metálicos após parar de beber.

O paciente foi internado no hospital com fortes dores abdominais. Uma radiografia do estômago mostrou pedaços de metal – alguns medindo até 10 cm. “Durante a operação de três horas com controle de raios-X, todos os corpos estranhos, mesmo os menores, do estômago do paciente foram retirados”, disse o cirurgião Sarunas Dailidenas.

O médico afirmou ainda que o homem começou a engolir os objetos de metal no último mês depois que ele parou de beber. O paciente estava em uma condição estável após a operação, acrescentou.

Veja também