Médicos retiram 300 pedras do rim de taiwanesa que não tomava água

Médicos em Taiwan removeram mais de 300 pedras do rim de uma mulher depois de ela ter deixado de beber água durante quase duas décadas.

A jovem de 20 anos, cujo nome não foi divulgado, compareceu ao Centro Médico Chi Mei em Tainan com febre intensa e dores na cintura, no dia 8 de dezembro. Quando questionada sobre sua condição, ela disse aos médicos que quase não bebe água e, em vez disso, se hidrata com bebidas agitadas à mão, como chá de bolhas, suco de frutas e bebidas alcoólicas, há anos.

Após verificações preliminares, os médicos perceberam que o rim direito da mulher estava gravemente inchado e fizeram uma radiografia para determinar a causa. Eles ficaram surpresos ao descobrir que estava cheio de mais de 300 pedras variando entre 0,5 e dois centímetros (0,2 e 0,8 polegadas).

Após um procedimento de duas horas chamado nefrolitotomia percutânea, os médicos removeram a enorme quantidade de pedras de seu rim, que, segundo o cirurgião-chefe, Dr. Lin Caiyang, pareciam pequenos pães cozidos no vapor. A mídia local revelou que sua condição estava estável após o procedimento. Ela recebeu alta vários dias depois.

Caiyang listou a genética, a ingestão de água e a dieta como os fatores mais importantes para a formação de cálculos renais, informou o jornal local ETtoday. As pessoas online ficaram surpresas depois que uma foto mostrando as pedras nos rins removidas apareceu em sites de mídia social.

A usuária do Facebook Judy disse: “Existem tantas pedras que você pode usá-las para paisagismo de jardins”. Sugiy Akim comentou: “Beba mais água!” E Chen Yishan acrescentou: “Essas pedras são tão polidas”.

