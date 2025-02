Médicos prescrevem ‘repouso absoluto’ ao Papa Francisco

Médicos prescreveram “repouso absoluto” para o Papa Francisco no sábado, 15, e modificaram o tratamento para sua infecção do trato respiratório, informou o Vaticano.

O pontífice argentino, de 88 anos, foi hospitalizado na última sexta-feira, 14, no Hospital Gemelli, em Roma, após uma semana de bronquite.

Com febre no início da internação, ele passou uma primeira noite “tranquila” no hospital e teve diminuição de sua temperatura corporal, como mostrou o Estadão. O pontífice argentino tomou café da manhã, leu os jornais e recebeu a Eucaristia no sábado, alternando repouso com oração e leitura durante a tarde, informou o Vaticano.

Em um boletim no final da tarde de sábado, a atualização foi que o Papa Francisco já não tinha mais febre e que os testes mostraram melhora em alguns parâmetros de saúde.

Por ordem dos médicos, o pontífice não fará sua tradicional bênção dominical ao meio-dia, que ele poderia conduzir de seu quarto no hospital se estivesse bem o suficiente.

O papa argentino, conhecido por manter um ritmo extenuante de trabalho apesar de suas muitas enfermidades, foi internado na sexta-feira após sua bronquite piorar. Testes preliminares mostraram que ele tinha uma infecção do trato respiratório, que foi confirmada no sábado.

Essa é a quarta internação desde sua eleição em 2013, o que levantou questões sobre sua saúde cada vez mais precária.

Durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, no último domingo, 9, o pontífice pediu para um assistente ler o discurso por conta de dificuldades respiratórias. Francisco perdeu parte do pulmão quando era jovem devido a uma infecção respiratória, o que torna o quadro mais complexo.

O Papa tem enfrentado problemas de saúde há muito tempo, incluindo episódios prolongados de bronquite. Ele usa um andador ou bengala para se mover. Em janeiro, sofreu uma queda em sua casa e machucou o braço direito. Na ocasião, teve de imobilizar o braço por precaução.

Antes disso, o Papa já havia aparecido com um hematoma após bater o queixo em sua mesinha de cabeceira. Ele também tem utilizado cadeira de rodas para se movimentar.