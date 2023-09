Médicos localizam 60 utensílios domésticos em intestino de homem com dor de estômago

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/09/2023 - 5:43 Compartilhe

Um homem que sofria de dor de estômago há dois anos chocou os médicos que descobriram que o paciente havia ingerido utensílios domésticos, desde botões até fones de ouvido.

“Ao realizar um raio X, encontramos medalhões, correntes, porcas, parafusos, fones de ouvido e muitos outros objetos dentro do estômago”, disse Ajmer Singh Kalra, diretor do Moga Medicity Hospital em Moga, Punjab, onde o hardware humano loja foi tratada.

A vítima, Kuldeep Singh, 35 anos, teria ido ao hospital preocupado com seus problemas terminais de barriga, além de febre alta.

Os médicos examinaram a área problemática e fizeram uma descoberta alarmante: Singh teria consumido cerca de 60 bugigangas, incluindo medalhões, correntes, porcas, parafusos, fones de ouvido e alfinetes de segurança, ímãs, botões de camisa e zíperes, e muitos outros objetos não comestíveis.

Os médicos diagnosticaram o provador de bugigangas com Pica (ou alotriofagia), um problema de saúde mental em que o paciente “engole compulsivamente itens que não são alimentos”, de acordo com a Clínica Cleveland.

A doença é mais comum entre crianças pequenas, mulheres grávidas e pessoas com transtornos psiquiátricos, incluindo especialmente transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual ou esquizofrenia.

Segundo Jam Press, os familiares do paciente desconheciam o problema. Não é novidade que comer objetos indigestos pode ser perigoso para a saúde, como foi o caso de Singh.

“Como ele comeu objetos pontiagudos, havia ferimentos graves em seu estômago”, disse Kalra, que “decidiu operá-lo”.

Singh posteriormente foi submetido a uma cirurgia de três horas presidida pelo cirurgião Anup Handa e pelo gastroenterologista Dr. Vishavnoor Kalra.

Embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, o paciente ainda não está fora de perigo. “Ele ainda está no ventilador e está em estado crítico”, disse Kalra.

