Médicos liberam Lula a retomar rotina após novos exames

Deutsche Welle 22/10/2024 - 16:31

Equipe que examinou presidente três dias após queda no Alvorada afirmou que Lula está "apto" a exercer rotina de trabalho. Após cancelar viagem à Rússia, Lula participará de cúpula do Brics por videoconferência.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira (22/10) uma nova bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília após ter sofrido uma queda no último sábado. De acordo com o último boletim médico, o exame de imagem mostrou quadro estável e o presidente está "apto" a exercer sua rotina de trabalho.

"O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho", apontou o boletim divulgado às 13h desta terça.

Ainda de acordo com o boletim, o presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do seu médico, Roberto Kalil Filho, e da Dra. Ana Helena Germoglio. A nota é assinada por Rafael Gadia, diretor de governança clínica do Sírio-Libanês, e Luiza Dib, diretora clínica do hospital.

No último sábado (19/10), Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca.

Na segunda-feira, Lula chegou a participar de reuniões de trabalho, mas limitadas ao Palácio da Alvorada, antes de passar pelos novos exames.

Nas redes sociais, o presidente divulgou uma foto de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim. Padilha, que esteve com Lula, disse na ocasião que o presidente estava "muito ativo" e, "em nenhum momento, teve qualquer tipo de perda de consciência ou desorientação".

"Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento [da queda] e a equipe médica fez todo os exames. Está no protocolo de acompanhamento o cancelamento da viagem e futura orientação da equipe médica", disse o ministro.

A equipe médica, no entanto, recomendou, por precaução, que Lula evitasse viagens de longa distância, o que provocou o cancelamento de uma viagem à Rússia.

Lula participará de cúpula do Brics por videoconferência

Na manhã desta terça-feira, Lula conversou com o líder russo Vladimir Putin, anfitrião da Cúpula de Líderes do Brics, bloco de países emergentes do qual o Brasil faz parte. Em telefonema, os dois lamentaram o cancelamento da viagem de Lula a Kazan, na Rússia, para participar da conferência.

De acordo com nota da Presidência da República, serão feitos os arranjos para que Lula participe da reunião por videoconferência. A cúpula começou nesta terça e vai até quinta-feira. O Brasil será representado pelo ministro da Relações Exteriores, Mauro Viera.

"O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente e lamentou que ele não pode vir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado", diz a nota.

jps/ra (ots, Agência Brasil)