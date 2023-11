Médicos italianos vão a Dubai para tratar crianças de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/11/2023 - 16:01 Para compartilhar:

DUBAI, 30 NOV (ANSA) – Um grupo de pediatras italianos chegou nesta quinta-feira (30) a Dubai no voo da primeira-ministra Giorgia Meloni para ajudar a tratar crianças feridas que foram transportadas da Faixa de Gaza para os Emirados Árabes Unidos.

Os profissionais de saúde que viajaram ao Oriente Médio são dos hospitais Gaslini, localizado em Gênova, e Bambino Gesù, na capital italiana.

Em um comunicado, o Palazzo Chigi acrescentou que a “implantação de um hospital de campanha em Gaza junto com os Emirados Árabes Unidos também está sendo estudada”.

“A Itália tem estado ativa no envio de ajuda humanitária. Em acordo com os principais parceiros da região e com Israel, foram enviados dois carregamentos de material humanitário, indo da base logística das ONU em Brindisi, e o Vulcano, navio-hospital da Marinha”, explicou o governo do país europeu.

A nota ainda recordou que a chefe de governo “acompanhou a assistência à população civil de Gaza desde o início do conflito”, juntamente com os ministros das Relações Exteriores, Antonio Tajani, da Defesa, Guido Crosetto, e da Saúde, Orazio Schillaci. (ANSA).

