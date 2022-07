Médicos explicam se magreza excessiva de Anitta tem a ver com endometriose

Anitta, que no começo do mês de julho revelou ter sido diagnosticada com endometriose, doença crónica que afeta mulheres e que consiste na presença de tecido endometrial fora do útero, nesta semana chamou atenção dos internautas pela sua magreza excessiva.







Ao compartilhar uma foto em suas redes sociais, a cantora aparece usando uma saia curta e uma blusa cropped, deixando a mostra um corpo mais sequinho e slim. Vale lembrar que a poderosa sempre chamou atenção por suas curvas, como pernas grossas e um rosto mais redondinho, agora, ela exibiu um visual diferente.

A IstoÉ Gente conversou com a Dra. Márcia Costa Ginecologista, Obstetra e Diretora do Hospital Paulistano, e com o Dr. Fernando Cerqueira endocrinológico pela UW School OfMedicine, que explicaram se a magreza de Anitta tem a ver com a endometriose. Confira!

“Na verdade, a endometriose tem também um fundo, mais ou menos, hormonal da doença, que é a questão do estrogênio, das células do endométrio fora da do útero, então isso causa também uma certa produção hormonal. Então, é mais comum ter alteração de peso para mais, e não para menos pois, a doença causa retenção de líquido, inchaços, a própria dor causa ansiedade, leva muitas vezes a esterilidade, a pessoa não consegueter filho, fica muita ansiosa, e começa a comer mais que o normal, o que causa ganho de peso”, disse a Dra. Márcia Costa.

“Mas se tratando da cantora Anitta, temos que ver que ela tem estilo de vida bem elétrico, ela dança, treina muito, viaja, vive se exercitando. Ela tem um ritmo de vida muito acelerado, o que pode levar à perda de peso, pois não existe mesmo relação da endometriose com o atual peso da cantora”, completou a ginecologista.

Já o nutrólogo Dr. Fernando Cerqueira faz coro com a ginecologista e diz não existir correlação entre a atual silhueta magra e enxuta de Anitta, com a endometriose. Segundo ele, por conta decélulas do endométrio no abdômen, ele tende ficar mais inchado, fazendo com que a mulher pareça sempre com o peso maior do que está na realidade. O abdômen tende a ficar maior, o que pode aparentar gordura, mas não é.

Como nutrólogo especialista em emagrecimento, e que acompanha diariamente, pacientes em seus processos para perda de peso, Dr Fernando diz que existe uma hipótese para o atual corpo da cantora Anitta: ela pode estar com excesso de atividades e consumindo poucas calorias, o que a fazem perder peso rapidamente.

“A cantora está internada no Rio de Janeiro por exaustão, o que quer dizer que sua agenda é exaustiva e frenética. Nãosabemos de tipo de alimento ela consome, se é suficiente, e de qualidade nutricional, já que com agenda cheia, muitos artistas acabam comendo alimentos pobres em nutrientes. O ideal é equilibrar a balança para que a saúde não esteja em risco”, explica o médico.

Vale ressaltar que: os sintomas mais comuns de endometriose estão: cólicas intensas durante a menstruação, dores e inchaço abdominais, dificuldade para engravidar, intestino preso, solto ou dor para evacuar durante a menstruação, dores durante o sexo e desconforto ou sangramento ao urinar durante o período menstrual.