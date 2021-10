Médicos encontram pedaço de cimento em coração de paciente durante cirurgia

Durante uma cirurgia, médicos encontraram um pedaço de cimento de 10,1 centímetros de comprimento e 0,2 de diâmetro perfurando o coração e o pulmão de um paciente, de 56 anos. O caso inusitado foi divulgado no The New England Journal of Medicine pelo bacharel em medicina Gabe Weininger e o pós-doutor em medicina John A. Elefteriades, ambos da Faculdade de Medicina de Yale.

O homem deu entrada no hospital após sentir forte dores no peito e ter dificuldade para respirar. O objeto, contudo, só foi localizado na mesa de cirurgia, com o peito do paciente aberto. Além das perfurações, o cimento já havia se tornado uma embolia, obstruindo a passagem de sangue nos vasos sanguíneos.

“Uma semana antes da entrada no hospital, o homem havia se submetido a uma cifoplastia L5 (método de reposicionamento de ossos após uma fratura ou uma lesão crônica, como a osteoporose) em que foi usado cimento médico ósseo”, disseram os médicos no texto publicado. “O cimento pode vazar para o sistema venoso, endurecer e embolizar”, acrescentaram.

Depois que os médicos conseguiram retirar o objeto do peito do paciente, o coração dele foi reparado. O cimento ainda havia perfurado o átrio cardíaco direito e atravessava o pericárdio, além de ter perfurado o pulmão direito.

