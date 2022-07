Médicos dizem que insuficiência cardíaca foi motivo da morte de primeira pessoa com coração de porco transplantado

A primeira pessoa a receber um transplante de coração de um porco morreu de insuficiência cardíaca, e não porque seu corpo rejeitou o órgão, informaram médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, de acordo com ‘O Globo’.

Segundo a reportagem, em comunicado à imprensa, a Faculdade de Medicina da instituição americana de ensino explicou que a morte de Bennett foi causada por um “conjunto complexo de fatores” que causou insuficiência cardíaca.

“Vimos um espessamento e posterior enrijecimento do músculo cardíaco levando à insuficiência cardíaca diastólica, o que significa que o músculo cardíaco não foi capaz de relaxar e encher o coração com sangue como deveria”, disse o médico Bartley Griffith, que também é o Diretor Clínico do Programa de Xenotransplante Cardíaco da universidade, à ABC News.

O paciente se chamava David Bennett, de 57 anos, e fez o transplante de coração em 7 de janeiro deste ano, morrendo no dia 9 de março.