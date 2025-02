Médicos ‘blindam’ Papa para evitar ‘golpes de ar’

VATICANO, 19 FEV (ANSA) – Internado desde a última sexta-feira (14), o papa Francisco tem sido blindado pela equipe médica do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, de qualquer contato com o exterior para evitar a piora da pneumonia bilateral que afeta o pontífice.

Segundo fontes, os médicos querem evitar qualquer possível situação de estresse, com atenção especial para o ambiente que cerca o líder católico de 88 anos.

O Papa está internado em um apartamento no 10º andar do hospital, com janelas fechadas o tempo inteiro. “Ele não pode pegar nem mesmo um golpe de ar”, disse um integrante da equipe médica – as temperaturas em Roma têm girado ao redor dos 10ºC nos últimos dias.

Por conta disso, Francisco não celebrou o Angelus do último domingo (16) da janela do quarto, frustrando os fiéis que esperavam ver o pontífice para se tranquilizar.

Jorge Bergoglio apresenta um “quadro clínico complexo”, segundo o Vaticano, com pneumonia nos dois pulmões e uma infecção “polimicrobiana” nas vias respiratórias. (ANSA).