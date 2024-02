Médico uruguaio morre tentando atravessar a nado o Rio da Prata

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 13:16 Para compartilhar:

Um médico uruguaio de 55 anos morreu de parada cardíaca quando estava muito perto de tocar a costa argentina e realizar seu sonho de atravessar a nado o Rio da Prata, disseram autoridades e parentes nesta sexta-feira (2).

Gonzalo Leal, renomado cirurgião residente na cidade de Salto, no noroeste do Uruguai, morreu na tarde desta quinta-feira “faltando um quilômetro para completar sua jornada”, informou o porta-voz da Marinha do Uruguai, o capitão Alejandro Pérez.

“Há sempre um barco que acompanha este tipo de atividades. Ele foi colocado no barco e não foi possível reanimá-lo devido à parada cardíaca que sofreu”, disse aos jornalistas, esclarecendo que o caso está sob jurisdição da Argentina.

Nadador experiente, Leal partiu por volta das 4h30 de quinta-feira da cidade uruguaia de Colônia do Sacramento, com o objetivo de nadar os 40 quilômetros até a cidade argentina de Punta Lara, na província de Buenos Aires.

Ele pretendia cruzar “o rio mais largo do mundo”, disse Open Waters Argentina (OWA), circuito para amantes da natação em águas abertas, que organizou o evento.

“O uruguaio de 55 anos, treinado pelo espanhol Sergi García, representa o Clube de Remadores de Salto”, disse a OWA. “Durante todo o ano passado ele dividiu seu tempo na sala de cirurgia (como cirurgião vascular) e na piscina, preparando-se para esse desafio”, acrescentou.

O médico, pai de quatro filhos e candidato a prefeito de Salto pelo Movimento Laranja do Partido Colorado (centro-direita) em 2020, havia anunciado há poucos dias em sua conta no Instagram que iniciaria a jornada entre os dias 1º e 10 de fevereiro, quando foi habilitado pelas autoridades.

“Como diz o logotipo da OWA #elaguanosune”, disse então, sublinhando a sua paixão pela natação desde criança.

O Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico, tem largura máxima de cerca de 220 km.

