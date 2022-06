Médico Samuel Gonçalves revela tratamento de Mileide Mihaile e Xand Avião

Mileide Mihaile e o cantor Xand Avião aderiram a um novo tratamento em busca de uma estética melhor e mais qualidade no desempenho das funções diárias. Seja nas redes sociais ou no palco, os artistas, que têm uma enorme demanda de trabalhos, encontraram no mesmo especialista a solução para enfrentar as rotinas intensas e adequar a composição corporal.

Responsável pela saúde da dupla e de outros famosos, como o lutador Popó Freitas e o cantor Ávine Vinny (do hit “Coração Cachorro”), o médico Samuel Gonçalves, pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina intensiva, revelou como ajuda celebridades a emagrecer e suportar as diversas atividades com base em seus protocolos injetáveis.





Estética e saúde total

“No caso de Xand, o foco foi controlar a ansiedade, que era resultado da vida de cantor que fica virando noite por causa dos shows. Fizemos o ajuste do sono, organizamos o apetite em busca da melhora do desempenho físico”, resume o médico, que ministra o curso “Protocolos Injetáveis: do básico ao avançado”, no Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo, nos dia 2 a 3 de julho.

“Os protocolos injetáveis que eu realizo são feitos de forma endovenosa ou intramuscular, administrando vitaminas e nutrientes que são essenciais para fortalecimento do sistema imunológico e boa performance do organismo. Esse curso, especificamente, não tem o foco na estética e, sim, no aprimoramento de todos os profissionais da área médica e para tratamento e prevenção de diversas patologias”, comenta, sobre a oportunidade para ginecologistas, gastroenterologistas e demais médicos iniciantes.

“Na Mileide, foi realizado um tratamento de reposição com vitaminas e minerais para dar mais disposição e qualidade no treino, para manter o ânimo, melhorar o sono e, por consequência, a qualidade de vida dela”, explica o especialista.

Segundo Samuel, os protocolos injetáveis oferecem maior celeridade e benefícios enormes ao paciente, quando comparados com os tratamentos mais triviais, que fazem uso de medicamentos em cápsulas. “Os protocolos injetáveis oferecem a possibilidade de pacientes que, por alguma questão de doença do trato digestivo, não conseguem absorver os medicamentos por via oral e encapsulada”, orienta.