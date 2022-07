Médico rebate fala de Xuxa sobre ereção dos veganos ser melhor: ‘Não é suficiente’

Xuxa polemizou com uma recente declaração sobre o sexo entre os veganos. Segundo ela, esse grupo que não se alimenta de produtos de origem animal “têm ereções mais fortes e fazem sexo melhor”.

No entanto, de acordo com o nutrólogo Enrique Lora, a afirmação da loira não procede.

“Por mais que tenhamos uma amostragem de três pessoas no documentário, em termos científicos, isso não é suficiente para sustentarmos uma orientação. Os estudos que temos disponíveis são muito rasos e também não conseguem ainda nos trazer informações assertivas que relacionem a quantidade de ereções com o tipo de alimentação do individuo. Portanto, não podemos afirmar que ser vegano nos trará mais ereção, principalmente, porque a alimentação não é o único fator que está envolvido na disfunção erétil”, rebate o especialista em medicina integrativa do Hospital Sírio Libanês.

“Todo e qualquer organismo tem suas particularidades, metabolismos diferentes, necessidades distintas. É inegável que uma alimentação vegana nos traga certos benefícios, mas não podemos deixar de falar sobre a importância dos nutrientes que estão presentes nas proteínas animais, que, quando estão em falta no organismo, nos trazem expressivos distúrbios metabólicos”, completa.

“Qualquer mudança de hábitos deve ser acompanhada por um profissional qualificado evitando problemas futuros”, finaliza Lora.