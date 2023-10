Médico militar a bordo do ‘navio mais bonito do mundo’ é morto durante acidente no CE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 17:26 Compartilhe

O capitão-tenente Daniele Marino, de 27 anos e um dos médicos responsáveis pelo atendimento no Amerigo Vespucci, considerado “o navio mais bonito do mundo”, foi morto em um acidente de trânsito quando estava na garupa de uma motocicleta durante a tarde do último sábado, 7, em Caucaia, município na Região Metropolitana de Fortaleza, onde a embarcação está ancorada. O episódio foi confirmado e lamentando pela Embaixada da Itália no Brasil, pelo Ministério de Defesa italiano e pelo governador do Ceará.

“Nesta trágica circunstância, desde os primeiros momentos, o Consulado da Itália em Recife, juntamente com o Cônsul Honorário da Itália em Fortaleza e o Adido Militar Italiano da Embaixada da Itália em Brasília agiram para prestar toda a assistência necessária à tripulação do navio”, disse a Embaixada da Itália no Brasil, em comunicado oficial publicado em suas redes sociais.

O Ministério da Defesa da Itália também emitiu uma nota durante a madrugada deste domingo, na qual afirma que a morte de Marino foi “tragicamente” causada por um acidente. “O Navio Vespucci e o ministro Guido Crosetto expressam seus sentimentos e suas mais sinceras condolências e mantêm-se num abraço ideal à família do tenente Daniele Marino”, diz o texto.

Elmano de Freitas, governador do Ceará, também publicou uma nota de pesar sobre o ocorrido em suas redes sociais: “Meus sentimentos aos familiares, amigos, companheiros de embarcação e a todo povo italiano.”

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, a Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do acidente de trânsito, que deixou duas vítimas fatais, Daniel Marino e o motorista, de 31 anos.

“Na ocasião, as vítimas se envolveram em um acidente de trânsito na localidade de Garrote. O motociclista foi a óbito no local. Já o garupeiro, de origem italiana, foi socorrido até uma unidade hospitalar, onde foi a óbito”, informa a pasta.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações. A investigação do caso segue com a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil de circunscrição do fato.

‘O navio mais bonito do mundo’

O navio Amerigo Vespucci é considerado por muitos o navio mais bonito do mundo e atracou em Fortaleza na última quarta-feira, 4, para divulgar a cultura e as tradições marítimas italianas.

Usada originalmente para oferecer atividades de formação aos alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos, a embarcação partiu de Gênova em 1.º de julho e já passou por sete países: França, Espanha, Senegal, Cabo Verde, República Dominicana, Colômbia e Trinidad e Tobago.

Construído em 1930, o navio Amerigo Vespucci tem mais de 100 metros de comprimento, 21 metros de largura e 28 metros de altura. Ele está ancorado no Píer 106 do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, e no sábado foi palco de diversas atividades, inclusive visitação aberta ao público.

A embarcação permanecerá até o dia 24 no Brasil – de 4 a 8, em Fortaleza; e de 20 a 24, no Rio de Janeiro. Depois, seguirá a turnê que ao todo engloba 31 portos em 28 países de cinco continentes, navegando por três oceanos até 11 de fevereiro de 2025.

