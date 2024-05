Médico explica restrição alimentar para pacientes oncológicos, como Fabiana Justus

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 25/05/2024 - 12:00 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 37 anos, foi diagnosticada, em janeiro deste ano, com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer, e já no mês de março ela recebeu transplante de medula óssea. Mas, o tratamento seguiu exigindo alguns cuidados, incluindo sessões de quimioterapia.

Desde que descobriu a doença, a influenciadora vem compartilhando com seus seguidores nas redes sociais os cuidados com a saúde e as mudanças que precisou promover na sua alimentação. Todo como parte do tratamento.

Na última quinta-feira, 23, a filha do empresário Roberto Justus detalhou as restrições alimentares às quais está se submetendo para fortalecer o organismo e se proteger de infecção, já que seu quadro de saúde inspira cuidados.

A IstoÉ Gente conversou com o médico endocrinologista *Dr Rodrigo Neves, especializado em nutrologia, para entender a mudança nos hábitos alimentares dos pacientes oncológicos e conhecer a importância de aderir a uma nova rotina alimentar.

Aos seus seguidores, Fabiana revelou que não faz mais ingestão de alimentos preparados fora de casa, nem mesmo pedir delivery, além de ter uma dieta de zero açúcar, refrigerante, glúten e frituras.

“Pacientes com câncer, especialmente aqueles submetidos a tratamentos como quimioterapia e transplante de medula óssea, têm o sistema imunológico comprometido, necessitando de cuidados extras no preparo dos alimentos para evitar infecções”, esclarece o nutrólogo, que alertou para a importância do cuidado redobrado com a higienização dos alimentos, armazenamento e cozimento adequado.

“Lavar bem as mãos antes de manusear alimentos. Frutas e vegetais devem ser lavados minuciosamente com água corrente e, se possível, higienizados com solução de hipoclorito de sódio. Cozinhar bem os alimentos, evitando carnes cruas ou mal passadas, para eliminar qualquer risco de contaminação por bactérias. Guardar alimentos em temperaturas adequadas e evitar deixar comida fora da geladeira por longos períodos. Alimentos refrigerados devem ser consumidos rapidamente”, alerta ele.

Assim como Fabi descreveu, há uma classe de alimentos que não podem ser consumidos por quem precisa reforçar as defesas do organismo. Mas, com uma ressalva que vale para todos: algumas fontes não representam valor nutricional e devem ser evitadas por todos, mesmo aqueles que não estão em tratamento.

“Açúcar refinado pode contribuir para inflamações e não oferece benefícios nutricionais significativos. Glúten e frituras podem ser difíceis de digerir e causar desconforto gastrointestinal. Alimentos processados contêm aditivos e conservantes que não são ideais para a saúde geral”, reforça Dr. Rodrigo Neves.

Já carnes cruas ou mal passadas, sushi e ovos crus, oferecem risco devido ao risco de contaminação bacteriana, o que pode ser um perigo para quem está em tratamento contra doenças sérias.

Alimentação saudável

Há, claro, aquele grupo de alimentos que podem e devem ser consumidos para ajudar na manutenção da saúde. Como a influenciadora destacou, é preciso consumir frutas, desde que bem higienizadas e, de preferência, orgânicas.

“Frutas e vegetais orgânicos são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Também é importante consumir frango, peixe cozido e ovos bem cozidos, que são fundamentais para a recuperação e manutenção da massa muscular”, aconselha.

O médico lembra uma outras fontes de nutrientes que acabam sendo negligenciadas no dia a dia, mas que são grandes aliadas para fortalecer o sistema imunológico são os grãos integrais e as Oleaginosas.

“Grãos integrais, como arroz integral e quinoa fornecem fibras e nutrientes importantes. Já oleaginosas como nozes, amêndoas e sementes são fonte de gorduras saudáveis e excelentes antioxidantes”, lembra ele.

Utensílios e equipamentos de Cozinha

A empresária precisou promover uma mudança no cardápio em geral. Mas, outro ponto importante destacado por ela foi sobre os utensílios de cozinha. A influenciadora aderiu a panelas de cerâmica e substituiu os potes plásticos por recipientes de vidro.

As mudanças podem parecer pequenas, mas o nutrólogo apoia e diz que elas fazem a diferença.

“Panelas de cerâmica podem ser uma opção mais saudável, pois evitam a liberação de metais pesados durante o cozimento. Os potes de vidro são preferíveis aos de plástico para armazenamento de alimentos, pois não liberam substâncias químicas”.

Alimentação X diagnóstico

Intrigada com o que poderia ter causado a sua doença, a influenciadora questionou seus médicos se seus hábitos alimentares anteriores teriam contribuído para o surgimento do câncer. A resposta que ela recebeu foi “não”, pois sua leucemia se deu por uma mutação. Dr. Rodrigo Neves reforça essa conclusão e destaca que nem todas as doenças estão diretamente ligadas à alimentação.

“Muitas formas de câncer, incluindo leucemias, podem se desenvolver devido a mutações genéticas e não estão necessariamente ligadas aos hábitos alimentares”, diz, porém, sem deixar de aconselhar que se deve ter um bom hábito alimentar para buscar manter a saúde em dia.

1- Dieta balanceada: incluir uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis;

2- Hidratação adequada: beber bastante água para manter o corpo bem hidratado;

3- Evitar excesso de alimentos processados: reduzir a ingestão de alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas;

4- Manter um peso saudável: a obesidade é um fator de risco para diversos tipos de câncer.

“Pacientes com câncer precisam ter cuidados redobrados na higiene e preparo dos alimentos, evitando produtos crus e processados, e focando em alimentos naturais e bem higienizados. Trocas de utensílios e equipamentos podem contribuir para uma melhor qualidade de vida, embora não existam garantias absolutas de prevenção de doenças apenas através da alimentação. Manter uma dieta equilibrada e saudável é essencial tanto para a recuperação de pacientes quanto para a prevenção de doenças no geral”, concluiu o endocrinologista.

*Dr. Rodrigo Neves CRM 160969/SP é formado em Medicina, com pós-graduação em Endocrinologia e 12 certificados em Nutrologia na Abran. É Practitioner e Master Practitioner em Programação Neurolinguística, e membro da Academia Americana de Medicina Antienvelhecimento (A4M).