Médico explica quadro que causou a internação da atriz Taís Araujo

Taís Araujo, de 45 anos, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira, 8, após ser diagnosticada com uma hérnia de disco lombar aguda. Depois de passar por um procedimento, a atriz teve previsão de alta para quarta, 10.

Em nota, a assessoria de imprensa da unidade de saúde falou sobre o quadro clínico da famosa.

“A paciente Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo em 08 de janeiro de 2024, por hérnia de disco lombar aguda. Foi submetida a um procedimento minimamente invasivo com alívio dos sintomas. Vem evoluindo bem clinicamente. Recebe alta na data de hoje para continuidade de tratamento domiciliar sob cuidados das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dr. Francisco de Assis Ulisses Sampaio Junior”, diz o comunicado.

À IstoÉ Gente o Dr. Sérgio Jordy, que é Neurologista do Centro Médico Sinapse e da Rede D’or, explicou sobre a doença que acometeu a atriz Taís Araujo. Entenda!

O que é hérnia de disco?

A coluna vertebral é composta por vértebras, em cujo interior existe um canal por onde passa a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel, constituídas por tecido cartilaginoso e elástico cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto.

Os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco, ou seja, parte deles sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga.

Hérnia de disco lombar

A hérnia de disco lombar, quer dizer, lombar é só a região que ela se encontra. A coluna é dividida didaticamente em cervical que é em cima, a torácica que se segue na parte do meio e a lombar que é esse pedaço e que termina com os glúteos na parte sacral.

Quando acontece a hérnia de disco lomba, ela comprime as estruturas que estão em volta. E, que é muito comum, comprimir a nervos que saem. A cada segmento, a cada vértebra, sai um par de nervos que vão para o corpo, no caso da colã lombar sai o nervo ciático, que vai para a perna, então aí a pessoa fica com os sintomas ali da hérnia de discos agudas que causa dor local, às vezes dor irradiada aí no membro inferior.

Tratamento

Há uma série de tratamentos para cuidar da Hérnia de disco, como a fisioterapia e anti-inflamatórios. Mas quando é um quadro que não responde ao tratamento clínico comum, há a necessidade de indicar uma cirurgia para tirar esta hérnia e corrigir o problema.

Cirurgia

Existem algumas cirurgias minimamente invasivas, como no caso da atriz Taís Araujo, onde se faz um pequeno furo – e com um aparelho que nem um endoscópio tira só um pedacinho da hérnia que está causando a compressão. Fazendo isso, alivia os sintomas quase que imediatamente. É necessário também um acompanhamento clínico para fortalecimento da coluna e reabilitação postural, além de medicamentos.

