Médico explica perda de massa muscular de Dayanne Bezerra após uso de Ozempic

A influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, usou seu perfil no Instagram na segunda-feira, 27, para relatar uma mudança em seu corpo após o uso de Ozempic para perda de peso. Na rede social, ela contou que teve os músculos dos glúteos atrofiados.

Dayanne Bezerra queria aplicar silicone nos glúteos ou ser submetida ao Renuvion, tecnologia de radiofrequência que combate a flacidez, mas foi impedida de realizar os dois procedimentos por seu médico.

“Fui ao médico agora porque queria colocar silicone na minha bunda e passar o Renuvion, porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou, vocês acreditam? O médico já me conhecia, conhecia meu corpo, e perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu estou tão triste, minha bunda atrofiou e ele nem coloca o silicone para resolver”, explicou a influenciadora na web.

“Estou tão triste que vocês não têm noção. Como a pessoa quer emagrecer para ficar bonita e fica feia? Estou feia. Queria só minha bunda de volta”, lamentou Dayanne, em meio a lágrimas.

Veja foto do antes e depois de Dayanne Bezerra:

A nossa reportagem conversou com o nutrólogo e especialista em emagrecimento Neto Borghi, que explicou a perda de massa muscular de Dayanne Bezerra após uso de Ozempic. Entenda!

Diversos famosos nacionais e internacionais têm surgido cada vez mais magros, com isso, acabam se tornado alvo de especulações sobre o uso de medicamentos inibidores de apetite. Esses remédios foram desenvolvidos para diabetes, mas acabaram sendo também indicados para a obesidade. Ozempic e Wegovy têm como princípio ativo a semaglutida. Há ainda a substância liraglutida, usada nos medicamentes Victoza e Saxenda.

“Ozempic, cujo principio ativo é a semaglutida, é um medicamento utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, para a perda de peso. A perda de massa muscular associada ao uso de Ozempic e outros GLP-1 RAs pode ocorrer por várias razões, como redução calórica e perda de peso”, começa o profissional.

“Durante a perda de peso, especialmente quando ocorre rapidamente, tanto a gordura quanto a massa muscular podem ser perdidas. Como o Ozempic ajuda a reduzir o apetite e a ingestão calórica, a perda de peso resultante pode incluir a perda de massa muscular junto com a gordura corporal. Pois além de diminuir a fome, o ozempic tem ação de deixar o esvaziamento gástrico mais lento o que faz com que a digestão fique mais lenta, com isso os pacientes podem também acabar ingerindo menos proteínas devido ao próprio alimento demorar mais a ser digerido naturalmente o que somado a semaglutida causa sintomas gástricos como eructações, distensão abdominal, pirose, dentre outros”.

Neto Borghi ainda diz que algumas pessoas que tomam Ozempic podem apresentar efeitos colaterais como náusea ou cansaço, o que pode reduzir a atividade física pela indisposição.

“Menor atividade física contribui para a perda de massa muscular, pois os músculos não são estimulados e fortalecidos adequadamente. A semaglutida pode influenciar níveis hormonais que regulam a massa muscular, como o hormônio de crescimento e a testosterona, impactando a síntese proteica muscular e contribuindo para a perda muscular”, destaca o médico.

“Estudos clínicos e demonstraram que, embora a semaglutida seja eficaz na redução de peso e controle glicêmico, uma parte da perda de peso pode ser devido à perda de massa magra, incluindo músculos. A preservação da massa muscular é crucial para manter a força e a função física, especialmente em idosos ou pessoas com doenças crônicas”.

Borghi ressalta que quando se faz o uso do Ozempic, o acompanhamento medico e nutricional é essencial para controle de vitaminas e micronutrientes seriados por exames de sangue pois a restrição alimentar que a medicação causa pode incumbir em perda de nutrientes pela própria má ingestão dos alimentos, controle da ingestão de proteínas – o que impacta direto no ganho de massa muscular, avaliações físicas seriadas, além e orientações e controle de efeitos colaterais.

“O que não se pode passar despercebido principalmente nesse caso da Dayane Bezerra é que: essa pessoa realmente tem indicação precisa para o uso de Ozempic para amegrecimento? Segundo a socidade brasileira de nutrologia a indicação precisa para o uso da semaglutida é: Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 30 kg/m² (obesidade) ou IMC ≥ 27 kg/m² (sobrepeso) e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso (como hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, ou diabetes tipo 2)”, finaliza.