Médico explica caso de Mariana Rios após cantora revelar que perdeu 30% da audição

Em entrevista ao “Venus Podcast”, Mariana Rios revelou um problema de saúde do luta há alguns anos. Na atração, a cantora, atriz e apresentadora contou que adquiriu surdez parcial devido ao estresse. “Há alguns anos eu estava em um processo muito acelerado de trabalho, mais do que o normal, e eu me vi muito estressada […] E de repente o meu corpo entrou em colapso”, iniciou.

“Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Há alguns anos, eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. O meu ouvido esquerdo apita 24h por dia há alguns anos já. Não tem o que fazer, não tem cura e eu tenho sempre que monitorar para não piorar. E eu tenho que me policiar para não ter picos de estresse, porque senão eu posso perder mais ainda a audição”.

Rios ainda disse que o impacto negativo da condição em sua vida profissional, já que seu trabalho de cantora requer o uso da audição. “Se eu cubro o ouvido direito, escuto tudo errado no esquerdo”, completou.

A IstoÉ Gente conversou com o Dr. Fernão Bevilacqua, Otorrinolaringologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo (HAS) e membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, que explica o caso de Mariana Rios. Confira!

“As perdas auditivas estão relacionados a várias situações. Desde exposição ao ruído, medicamentos, alterações genéticas, infecções e alterações metabólicas. Nos casos de doenças relacionadas ao estresse, como o da cantora Mariana Rios, pensamos tanto no aumento do cortisol, hormônio do estresse – quanto na imunodeficiência, situação de baixa imunidade causada pelo estresse. Então, um paciente em situação de estresse pode estar imunodeprimido , quanto submetido a alterações metabólicas e raros casos a doenças autoimunes”, diz o médico.

“Nos casos de doenças autoimunes existem tratamentos medicamentosos a depender de cada caso. Quando há perda auditiva, dependendo do tipo e grau, além dos medicamentos podemos associar a aparelhos auditivos, que podem produzir ruídos que melhoram o zumbido”.

“O zumbido é uma sequela típica da perda auditiva sensorioneural. Nesses casos o uso de aparelhos e alguns medicamentos podem ser úteis. Sempre um especialista deve ser consultado”, finaliza Fernão Bevilacqua.

