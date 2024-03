Médico explica câncer raro que causou a internação do cantor Anderson do Molejo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 07/03/2024 - 16:39 Para compartilhar:

No último dia 27 de fevereiro, o cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, voltou a ser internado após ser diagnosticado com câncer, em 2022. A nova internação veio após o artista sentir fortes dores.

+Submissa e responsável pela transformação de Eduardo Costa: saiba quem é a esposa do cantor

+Eduardo Costa abre o jogo e fala sobre magreza excessiva: ‘Perdi 20kg com ajuda de um profissional’

Em um comunicado nas redes sociais, a equipe da banda informou que Anderson está passando por uma imunoterapia, tipo de tratamento que visa o combate do avanço da doença por ativação do próprio sistema imunológico do paciente.

“Anderson Leonardo encontra-se internado para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos”, diz a nota.

Em 2022, o cantor publicou que havia sido diagnosticado com a doença. Na época, ele não informou onde o tumor estava localizado, mas afirmou que já estava em tratamento. Seu tumor atinge a região inguinal e é um tipo raro de câncer que afeta o pênis e o ânus.

Vale lembrar que Anderson já havia sido internado com uma embolia pulmonar em setembro do ano passado.

Para entender o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, a IstoÉ Gente conversou com o Dr. Raphael Brandão, oncologista clínico da Clinica First, que explicou o caso. Entenda!

“Toda vez que a gente tem qualquer tipo de tumor ou qualquer tipo de lesão que pareça tumor, obrigatoriamente precisamos fazer uma biópsia. E essa biópsia, é esmagadora a maioria das vezes, ou seja, 98% das vezes, vamos saber se existe um gânglio, um linfonodo, ou uma íngua. É a mesma coisa no pescoço e um câncer de língua, por exemplo. Ou eu biopsio um linfonodo, um gânglio, uma íngua, novamente na axila, e vem me dizendo que é um tumor de provável origem pulmonar, ou de provável origem da mama. Quando isso não ocorre, que é muito raro, cerca de 1 a 2% dos tumores podem acontecer isso, aí é o que nós chamamos de carcinoma primário oculto, de sítio primário oculto, quando nós não sabemos de onde vem o sítio primário”, começa o médico.

Como trata esse tipo de paciente?

Primeiro a gente estadia com tomografias, ou PET scan, ou ressonância, para tentar achar o sítio primário, não encontramos mesmo assim, nós podemos, por exemplo, testar alguns biomarcadores, marcadores tumorais, CEA, CA199, CA125, para ver se dá alguma dica de onde esse tumor é proveniente, será que ele é proveniente, se eu não sei o lugar, mas pelo menos eu posso dizer que é proveniente do trato respiratório, do trato gastrointestinal, do trato geniturinário, e daí por diante. Existem hoje testes mais moleculares, que são testes como esse, ele analisasse o DNA do tumor e dissesse, de acordo com as mutações que aquele tumor encontra, ele dissesse qual o tipo de tumor. É um teste americano chamado Cancer Type ID, que é o tipo, a identidade do tipo de câncer, ele pode ser capaz de nos ajudar através disso.

A gente sabe que esses tumores podem ser carcinoma escamoso, carcinoma epitelial, pode ser carcinoma adenocarcinoma, pode ser carcinoma de baixo grau, neuroendocrina ou carcinoma de alto grau. Dependendo da característica, mesmo ele sendo carcinoma de primário oculto, de sítio primário oculto, eu não sei exatamente de onde ele veio, mas eu conheço as características desse tumor. Por exemplo, às vezes eu tenho um tumor de pulmão que tem mutação específica que eu tenho um remédio que eu sei que age de forma bastante efetiva quando tem essa mutação, eu uso esse tipo de tratamento. Então o tratamento é de acordo com o perfil molecular com que esse tumor é encontrado. Muitas vezes a gente é ok, não encontrei o primário, tudo bem, não muda muita coisa. A gente trata de acordo com o perfil molecular desse que esse tumor for encontrado.

Sintomas

Em relação aos sintomas, na maioria das vezes, o paciente vai sentir dor e um desconforto no local onde está o tumor.

Prevenção De acordo com o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer podem ser evitados e a prevenção da doença acontece com a prevenção de cada um deles. No caso do pênis, é a limpeza diária do órgão com água e sabão, de acordo com o Ministério da Saúde. Já o câncer anal envolve alimentação balanceada, com fibras e pouca gordura, com redução de carne vermelha processada, embutidos e álcool na dieta. No caso da pelve, um dos fatores preventivos é a vacina contra HPV (Papilomavírus Humano) para as mulheres. Veja outras recomendações do Ministério da Saúde que podem auxiliar a prevenir câncer em geral: Não fumar;

Ter um peso saudável;

Praticar atividade física;

Amamentar (protege as mães de câncer de mama);

Tomar vacina contra hepatite B;

Evitar exposição excessiva ao sol em horários inadequados – Entre 10 e 16h;

Evitar exposição a agentes cancerígenos no trabalho (agentes químicos, físicos e biológicos).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias