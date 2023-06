Médico é sequestrado e extorquido após marcar encontro por aplicativo em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 12:14 Compartilhe

Um homem de 36 anos foi sequestrado e mantido em cativeiro por cerca de 24 horas enquanto era extorquido por uma mulher, de 48 anos, que conheceu em um aplicativo de relacionamento e mais dois homens, de 54 e 24 anos. O resgate aconteceu na noite de segunda-feira, dia 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima havia marcado um encontro presencial com a mulher e, ao chegar no local combinado, foi abordada pelos autores do crime. Eles estavam em um Pálio, carro da marca Fiat, e levaram o homem até um cativeiro na Rua Manuel Nascimento Pinto, no bairro Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde supostamente reside a mulher.

No cativeiro, o homem foi amarrado e obrigado a entregar seu celular, junto a senhas de aplicativos bancários. Segundo o G1, os criminosos fizeram transferências bancárias e empréstimos no valor de R$ 180 mil. O veículo diz ainda que o homem é médico e morador de São Roque, cidade do interior do Estado.

Em nota enviada ao Estadão, a SSP diz que, após receber uma denúncia anônima, a polícia enviou agentes ao local e os três criminosos confessaram que estavam recebendo transferências bancárias da vítima. Enquanto realizavam buscas pela casa, os policiais foram informados sobre o local onde o homem estava preso e o resgataram.

A vítima contou à polícia os detalhes do sequestro e disse que, durante a noite, foi deixado sozinho, após os autores serem informados da presença policial nas redondezas.

Durante o trabalho de buscas, os policiais localizaram também um outro homem, de 22 anos, que era foragido da Justiça, após ter fugido do sistema prisional. Os três criminosos presos em flagrante e este terceiro homem, foragido, foram presos.

O caso foi registrado pelo 13º DP, na Casa Verde, também na zona norte, onde a prisão foi formalizada. A polícia solicitou perícias ao local e ao carro da vítima.

