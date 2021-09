Médico é morto a tiros dentro de clínica particular na Bahia

Um médico pediatra foi morto nesta quinta-feira (23) em um consultório no qual prestava atendimento, em uma clínica particular no município de Barra, no oeste da Bahia. As informações são do G1.

Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, estava em uma sala com duas mulheres e uma criança quando o suspeito entrou no consultório e disparou várias vezes contra ele.

Um dos disparos atingiu a cabeça do pediatra, que chegou a ser socorrido por outros funcionários da clínica e levado para um hospital da região, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Apenas o médico foi atingido.

De acordo com a Polícia Civil de Barra, um cúmplice do atirador o aguardou do lado de fora da clínica para auxiliá-lo na fuga. Os dois saíram do local em uma moto. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem quem são os suspeitos.

