Médico diz se Tony Ramos pode ficar com sequelas após sangramento intracraniano

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/05/2024 - 15:01

No domingo, 19, o ator Tony Ramos, 75 anos, foi submetido a uma nova cirurgia após apresentar distúrbios de coagulação – um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Segundo novo boletim médico, ele já está acordado e passa bem.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”, diz o comunicado.

O veterano está internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, desde a última quinta-feira, 16, após sentir-se mal. Exames indicaram um sangramento intracraniano e o ator foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Na noite da última sexta-feira, 17, a mulher de Tony, Lidiane Barbosa, contou que Tony Ramos estava bem e que a sua cirurgia havia sido um sucesso.

“O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já está falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para a semi-UTI. Está tudo bem. A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer”, contou ela em entrevista para o SBT.

Na manhã seguinte à primeira cirurgia, os médicos realizaram uma tomografia de crânio, que mostrou uma melhora significativa. Ele já respira sem ajuda de aparelhos, está lúcido e estável.

Hematoma subdural se caracteriza por acúmulo de sangue entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio.

Tony Ramos pode ficar com sequências?

A nossa reportagem o Dr. Sérgio Jordy, que é Neurologista do Centro Médico Sinapse e da Rede D’or, disse se o ator Tony Ramos pode ter sequências após sangramento intracraniano. Confira!

“Agora temos a notícia de que o hematoma do ator Tony Ramos é subdural, ou seja, não está dentro do tecido cerebral em si mas em volta do cérebro entre as membranas que o revestem. O risco desse hematoma está na compressão do tecido cerebral – assim como alterações vasculares – que podem afetar a circulação cerebral principalmente se há alterações na coagulação do paciente explicando o formação de novos hematomas. Caso não hajam novos sangramentos e as alterações vasculares não ocorram, o paciente pode ter uma boa recuperação”, explica o médico.

“Dependendo agora de complicações como vasculares e infecções no lugar da cirurgia e ou hospitalares, se ocorrerem dependem da artéria envolvida e meningites”, finaliza.

Ator reclamava de sintomas

A coluna de Mariana Morais, do Correio Braziliense, apurou que Tony Ramos já reclamava de fortes dores de cabeça nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco, ‘Terra e Paixão’. Fontes da colunista ainda afirmam que o veterano passava por mudanças bruscas no humor, além de ter reclamado da quantidade de cenas exigidas em um curto espaço de tempo.

Peça cancelada

Devido o estado de saúde de Ramos, a peça “O que só sabemos juntos”, dele com a atriz Denise Fraga, teve as sessões dos dias 17, 18 e 19 de maio canceladas por tempo indeterminado. O Teatro Tuca, em São Paulo, onde acontecem os espetáculos, não divulgou mais informações sobre a política de reembolso.

“O que só sabemos juntos” marca os 60 anos de carreira de Tony Ramos, que voltou aos palcos após 22 anos. A peça estava em cartaz desde 26 de abril, e todas as sessões tinham ingressos esgotados.