Médico diz que Milton está bem de saúde, mas cantor afirma que não quer voltar aos palcos

Desde que se aposentou dos palcos, no final de 2022, o cantor e compositor Milton Nascimento tem reafirmado – sempre com bom humor – que não pretende voltar à rotina de apresentações. Dessa vez, Bituca, como gosta de ser chamado, mostrou que pretende está firme em seu desejo, após passar por uma avaliação médica em sua casa, no Rio de Janeiro.

O médico Weverton Siqueira, que acompanha o cantor há 8 anos, informou que Bituca está bem de saúde, com a diabetes e pressão arterial controladas. “Saúde está em dia. Está liberado para viver mais 100 (anos)”, disse o profissional.

O filho de Bituca, o empresário Augusto Nascimento, brincou, então, que ele está liberado também para fazer mais um show. “Vamos fazer mais um showzinho?”, questionou Augusto.

“De jeito nenhum!”, respondeu Milton, sorrindo em seguida. O momento foi postado nas redes sociais do cantor.

Depois que abandonou os palcos, Milton, de 80 anos, tem curtido a vida viajando pela Europa, ido à praia e recebendo amigos em casa. Entre os que já foram visitá-lo estão Gilberto Gil, João Bosco e o pianista Wagner Tiso. Com Tiso, Bituca, inclusive, cantou um de seus grandes sucessos, Coração de Estudante.

