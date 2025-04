Médico de Bolsonaro fala sobre estado de saúde do ex-presidente: ‘Cirurgia extensa’

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode passar por uma cirurgia considerada extensa neste domingo, 13, para tratar uma obstrução intestinal. A informação foi confirmada pelo médico Leandro Echenique, que integra a equipe responsável pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro no hospital DF Star, em Brasília, ao “O Globo”, de onde são as informações.

“É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças intestinais. Vai tirar a tela que ele tem, recolocar… Então é uma cirurgia bem extensa”, explicou Echenique. “Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada”, completou.

A operação ainda depende dos resultados de exames que devem ser concluídos nas primeiras horas deste domingo. O boletim médico de sábado, 12, indica que Bolsonaro permanece estável em relação aos sinais vitais, mas o quadro abdominal segue inalterado, sem melhora significativa.

O ex-presidente foi transferido de Natal (RN) para Brasília na noite de sábado em um voo tranquilo, segundo Echenique. Bolsonaro chegou ao hospital acompanhado do senador Rogério Marinho (PL-RN) e acenou para apoiadores que rezavam por sua recuperação na porta da unidade. Segundo o senador, o ex-presidente tem mantido contato com os filhos e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Obstrução intestinal

A obstrução intestinal é consequência das sequelas deixadas pela facada sofrida por Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial. Desde então, ele passou por várias cirurgias e segue com acompanhamento médico contínuo.

Segundo o médico Claudio Birolini, que também acompanha o caso, o quadro atual é um dos mais intensos já enfrentados por Bolsonaro. “Ele chegou bastante desidratado, com muita dor e distensão abdominal exuberante”, contou.

A decisão de realizar a cirurgia em Brasília gerou divergências entre aliados. Parte do grupo defendia a transferência de Bolsonaro para São Paulo, onde seria operado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo, que o acompanha desde 2018. No entanto, Michelle Bolsonaro preferiu que o procedimento fosse conduzido pela equipe local, liderada por Birolini, especialista em parede abdominal.

A expectativa é de que, se confirmada, a intervenção ocorra ainda neste domingo, no horário do almoço.