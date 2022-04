Médico brasileiro morre em avião a caminho de lua de mel nas Ilhas Maldivas

O médico oncologista Glauto Tuquarre, de 49 anos, morreu durante um voo que partiu do Brasil com destino às Maldivas no domingo (24). Ele estava acompanhado da esposa Lícia Dutra Tuquarre e iria passar a lua de mel com ela. O casal havia se casado no sábado (23), em Teresina (PI). As informações são do G1.





Segundo a família, a suspeita é de que Glauto tenha sofrido um infarto. Conforme Lícia, o marido começou a passar mal e chegou a receber assistência de médicos que estavam a bordo, mas não resistiu.

O avião pousou em Doha, capital do Catar, para uma conexão que já estava prevista para o voo. Familiares e amigos do casal se mobilizam para ajudar a esposa a trazer o corpo do marido para o Brasil. Ainda não há detalhes de quando essa transferência deve acontecer.