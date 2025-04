Médico brasileiro é premiado na Itália após fantasiar crianças

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) – Um médico brasileiro, cujo vídeo viralizou nas redes sociais por mostrar pacientes menores fantasiados de super-heróis antes de suas cirurgias, recebeu um prêmio na Itália por seu atendimento humanizado em ambiente cirúrgico.

Trata-se do otorrino Leandro Brandão, de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, que faturou a categoria “Sfera The World”, do “WEmbrace Awards 2025”, evento promovido pela Associação art4sport ONLUS para celebrar histórias inspiradoras de inclusão e diversidade.

O especialista ganhou as redes sociais em 2023, após divulgar uma gravação na qual seus pacientes, todos crianças, aparecem vestidos de super-heróis antes de seus procedimentos cirúrgicos.

A iniciativa gerou comoção nos usuários, e o vídeo atingiu mais de 1 milhão de visualizações, chegando ao conhecimento da associação na Itália. Logo após, Brandão foi convidado para participar da edição de 2025 da premiação, onde foi homenageado.

