Médico brasileiro desenvolve ‘fórmula da juventude’; conheça o protocolo

Envelhecer é um processo natural, entretanto, as consequências desse fator costumam desagradar, especialmente no quesito estético. Normalmente, a partir dos 25 anos, a produção de colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico reduz gradativamente, promovendo linhas de expressão, rugas, flacidez e muito mais. Para evitar esses efeitos, os procedimentos estéticos ganharam destaque nos últimos anos e, agora, uma novidade brasileira promete revolucionar o conceito.





Classificado como “fórmula da juventude”, o novo protocolo Y’PILL combina tecnologias a laser, bioestimuladores e biorremodeladores em um tratamento rejuvenescedor de última geração, que promete ainda mais eficácia comparado aos protocolos tradicionais. A técnica é assinada pelo dermatologista Fernando Macedo, um dos maiores experts em procedimentos a laser do Brasil, com mais de 20 anos de estudos sobre o tema, e sócio-fundador da Human Clinic, uma das principais clínicas de estética e bem-estar do País, sediada em São Paulo.





O que é o Y’PILL

Fernando explica que os processos mais modernos obtêm a produção de colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico a partir de um estímulo com energia (luz ou laser, energia elétrica ou ultrassom microfocado). “Esses procedimentos geram um dano controlado e programado na derme, fazendo com que as células entendam que é necessário fazer uma reversão dessa ‘agressão’. Assim, elas acabam produzindo mais proteínas estruturais, principalmente colágeno e fibras elásticas”, complementa.

Os benefícios do protocolo desenvolvido pelo especialista prometem intensidade, atingindo todas as camadas da pele (epiderme, derme superficial, derme média, derme profunda e gordura). “Com esses estímulos, há uma melhora gradativa na produção de proteínas de sustentação. E o processo contínuo de estímulos oferece uma melhora à condição da pele dos pacientes e eles ficam mais jovens em vez de envelhecer com o tempo, como aconteceria naturalmente”, pontua o especialista.

Ainda segundo Fernando, o protocolo, que já é realizado na Human Clinic, trata as estruturas profundas de ancoragem da pele. “Atinge-se a junção da pele aos tendões musculares e à fáscia (tecidos fibrosos com colágeno e fibras elásticas), que conectam a pele aos músculos ou ao osso. A retração dessas substâncias profundas em áreas específicas de ancoragem faz com que esse encurtamento produza um efeito lifting (que dá a sensação de pele mais firme e jovem), principalmente na face e no pescoço. Esse efeito é percebido imediatamente, o que é uma das coisas mais interessantes do Y’PILL”, destaca.

A partir de uma avaliação individual, o profissional compreende os principais incômodos de seus pacientes — desde manchas e acne a cicatrizes e rugas profundas — e, então, sugere uma sequência de tratamentos do protocolo Y’PILL. Eventualmente, se necessário, procedimentos extras podem ser indicados pelo médico.

A técnica, totalmente brasileira, já está sendo divulgada em eventos e congressos nacionais e internacionais. Segundo Fernando, o próximo passo é fazer uma certificação científica para demonstrar o efeito que tais tecnologias, técnicas e substâncias que compõe o protocolo podem ter quando usadas programadamente e associadas no rejuvenescimento da pele.

“Queremos mostrar para a comunidade científica nacional e internacional que já podemos parar de envelhecer a pele ou até rejuvenescê-la, mesmo com o passar dos anos”, finaliza o médico.





