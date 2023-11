AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 6:07 Para compartilhar:

O diretor do Hospital Al Shifa da cidade de Gaza, Mohammed Abou Salmiya, foi detido pelas forças de segurança israelenses, denunciou um médico do centro de saúde.

“O doutor Mohamed Abu Salmiya foi detido com outros diretores médicos”, afirmou Khaled Abu Samra, diretor de departamento do hospital, que está no centro da guerra entre Israel e o movimento islamista.

