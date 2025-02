Medicina integrativa: conheça método de Paolla Oliveira para seu último Carnaval

No último domingo, 16, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, surpreendeu a todos ao revelar, em entrevista ao ‘Fantástico’, da Globo, que deixará o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio após o carnaval deste ano.

“Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir dele, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso”, explicou Paolla.

Na ocasião, a atriz ainda justificou sua decisão: “Eu não sei fazer nada ‘um pouquinho’, só sei fazer muito. Quando acaba um carnaval, eu começo o outro, e preciso pensar em redistribuir a minha atenção e energia. Já estive no carnaval com outros trabalhos, mas este é muito importante, e eu sei que vai demandar de maneira diferente, que é a novela ‘Vale Tudo’.”

“Eu tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também”, finalizou.

Medicina Integrativa

Para brilhar ainda mais em seu último desfile, Paolla Oliveira revelou em uma outra entrevista que conta com a medicina integrativa na preparação para a temporada, em que também será rainha do tradicional Baile do Copa.

O Dr. Rodrigo Schröder, médico especialista e aprimorador dos 7 pilares da saúde, que envolvem corpo, espiritualidade, vida sexual, finanças, mente, família e vida profissional, explica o que é a abordagem escolhida pela estrela.

“A Medicina Integrativa é um modelo de atenção à saúde que vai além do tratamento de doenças. Ela combina a medicina convencional com abordagens baseadas em evidências de diversas áreas, como nutrição, atividade física, controle do estresse, sono, suplementação, terapias mente-corpo e equilíbrio hormonal. O objetivo não é apenas tratar sintomas, mas otimizar a qualidade de vida e prevenir doenças”, diz o especialista.

Segundo Schröder, apesar de não ser uma especialidade médica reconhecida pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), a abordagem é respaldada por instituições como a Harvard Medical School e a Mayo Clinic, que reconhecem a importância de estratégias complementares para melhorar a saúde metabólica, imunológica e mental dos pacientes.

Para quem deseja receber o mesmo tratamento da rainha da Grande Rio, Rodrigo indica buscar profissionais que estejam dispostos a ir além do corpo:

“A Medicina Integrativa exige um olhar multidisciplinar e pode ser conduzida por todas as especialidades médicas, desde que haja conhecimento científico para sustentar as abordagens. Além disso, a integração com fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos e terapeutas complementares, sempre com embasamento científico, é essencial para oferecer um tratamento holístico.”

No caso específico de Paolla Oliveira e de outras musas que estejam se preparando para a maratona de carnaval, o Dr. conta como a abordagem pode trazer benefícios: “Rainhas de bateria e figuras de destaque no carnaval precisam de um corpo altamente condicionado, uma mente equilibrada e energia constante para suportar semanas de ensaios, desfiles e compromissos intensos, além de pressões psicológicas.”

Para isso, o profissional afirma que a Medicina Integrativa pode oferecer otimizações fisiológicas, incluindo: