Médicas são demitidas após serem flagradas aplicando botox uma na outra

Duas médicas foram demitidas do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, no interior de São Paulo, após serem flagradas aplicando botox uma na outra ao final de um plantão. O UOL recebeu a confirmação da notícia através da unidade de saúde.

De acordo com a TV TEM, afiliada da TV Globo, o hospital não realiza procedimentos estéticos e é uma das unidades referências no tratamento contra a Covid-19 na região.

Além da atitude proibida, uma das médicas também divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a aplicação do botox. Nas imagens, uma delas ainda aparece ainda com o estetoscópio.

O Hospital informou que, ao verificar os fatos, decidiram encerrar o contrato com as funcionárias na última segunda-feira (05). “Em apuração realizada, constatou-se que as médicas fizeram o procedimento em âmbito hospitalar e no final do plantão de uma delas, o que para o hospital é inadmissível. Uma médica estava de plantão e a outra não”, dizia a nota da unidade de saúde.

A unidade ainda reforçou que “repudia qualquer conduta dessa natureza” e citou que “lamenta o ocorrido”.

